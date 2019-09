Un toc toc alla porta del laboratorio e il cliente che non ti aspetti: il conduttore televisivo Gerry scotti che, colpito dalla tua attività, ti regala 5mila euro. È successo a Concorrezzo, in provincia di Monza, al giovane liutaio di 26 anni Lorenzo Radaelli.

"La sua – ha detto il conduttore nominato l'anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia- è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo". La somma andrà a supportare il sogno del liutaio di esportare la sua arte nel panorama internazionale.









Assieme al conduttore il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. "L'intraprendenza di Lorenzo e la sua forza di volontà rappresentano in pieno quello spirito di innovazione che e' alla base del nostro futuro. Valorizzare eccellenze come lui rimane un nostro grande obiettivo, cosi' come accendere i riflettori sui temi di sviluppo e innovazione che sono sempre legati alle tradizioni del nostro territorio".





Il percorso di Lorenzo comprende anni di studi intensi divisi tra Milano, Cremona e gli Stati Uniti. E quando gli si chiede come tutto e' iniziato risponde: "E' colpa di un trenino". Un ricordo legato ai tempi delle scuole inferiori quando, durante il laboratorio di falegnameria dovette costruire una locomotiva non abbandonando più l'arte di questo lavoro.





“Chi si può mai aspettare che Gerry Scotti bussi al vetro del tuo negozio? – ha detto commosso Radaelli – È stata una sorpresa che porterò sempre nel cuore. Un grazie sentito a Gerry e a Regione Lombardia per questo aiuto graditissimo che mi permetterà di esportare la mia arte anche all’estero e di tramandare un mestiere così prezioso ai più giovani”.

