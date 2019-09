Matteo Salvini, mai vista l’ex moglie? Solo Fabrizia è riuscita a mettergli la fede al dito

Matteo Salvini e Francesca Verdini, che i rotocalchi volevano prossimi alla rottura, sono felici e sereni e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Lo spettro di una rottura, già smentito dallo staff del leader leghista, si è allontanato definitivamente quando i due sono apparsi insieme in Trentino, precisamente a Pinzolo, tappa trentina del raduno della Lega. Alcune testate online avevano raccontato che la figlia del politico e imprenditore Denis Verdini aveva troncato la sua relazione con il leader della Lega “per un’interessante amicizia” con un tentatore del programma di Canale 5 ‘Temptation Island’.

A intervenire sul ‘caso’ era stato il sito Novella 2000 che un paio di settimane fa aveva fatto chiarezza smentendo quella che poi aveva bollato come una fake news. Il segretario della Lega, nella sua prima uscita pubblica dopo la fine del governo col M5S, era arrivato accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini smentendo così le voci di una presunta crisi. Matteo e Francesca, insieme da cinque mesi, avevano scelto di debuttare in pubblico in maniera molto «pop», alla prima di Dumbo. Poco dopo hanno fatto ingresso mano nella mano a La Scala di Milano, in occasione del concerto d’inaugurazione del Salone del mobile. Per il politico si tratta della prima relazione pubblica dopo i quattro anni con Elisa Isoardi, e dopo l’ormai celebre selfie d’addio col ministro nudo. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi Francesca, ma ieri? La vita sentimentale dell’ex ministro è stata molto movimentata. Nel 2003, quando è consigliere comunale, sposa Fabrizia Ieluzzi, quando lei – già incinta di Federico, primogenito del leader leghista – era una giornalista radiofonica in carriera con la passione per la politica, simpatizzante per Forza Italia, e lui un semplice consigliere comunale milanese. Il matrimonio è durato solo due anni, seguito subito dopo dalla lunga relazione tra Matteo Salvini e la sua compagna storica Giulia Martinelli, madre della secondogenita Mirta. (Continua a leggere dopo la foto)





”I miei figli vengono prima di tutto”, ha spesso dichiarato Matteo Salvini. Tra gli episodi del suo matrimonio uno in particolare incrinò praticamente sul nascere i rapporti tra il novello sposo e la famiglia pugliese della sposa. In un’intervista rilasciata nel 2015 infatti la Ieluzzi raccontò che al momento del taglio della torta lo sposo cominciò a cantare a squarciagola cori antimeridionali, sostenuto dagli amici di partito e fischiato rabbiosamente dai parenti di Fabrizia. (Continua a leggere dopo la foto)





Negli anni successivi la Ieluzzi ha sempre avuto, nonostante tutto, parole di una certa tenerezza nei confronti del suo ex marito, sopratutto quando lo definì “ingenuo” durante un’intervista concessa a Vanity Fair. ’’Quando arrivi in alto devi tenere gli occhi aperti perché c’è sempre qualcuno che ti liscia il pelo o che sta con te perché vuole ottenere qualcosa. Teo è un po’ ingenuo da questo punto di vista, ci sta che qualcosa ci sia stato con questa tizia (Elisa Isoardi, n.d.r.), non ne ho idea, ma di certo non è una storia’’.

Temptation Island, Pippo Franco rompe il silenzio e gela la fidanzata del figlio: “Con Silvia?”