Siamo abituati a vedere Wanda Nara in versione ‘bomba sexy’. Sempre in tiro, truccata e con abiti scollatissimi che mettono in risalto le sue curve esplosive. In tv, a ‘Tiki Taka’ per esempio’, ma anche sui social, dove la bella moglie di Mauro Icardi delizia di continuo i suoi tantissimi fan. I suoi ultimi post, per dire, hanno registrato un vero boom di like.

Wanda ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti hot e soprattutto un video completamente senza veli che totalizzato oltre 1 milione e 600mila visualizzazioni e una marea di commenti eccellenti tra cui spiccano quelli di Giorgia Venturini, sua collega a ‘Tiki Taka’, e Alessia Marcuzzi. La signora Icardi ha posato nuda su un letto per un servizio fotografico, avvolta soltando da lenzuola di colore bianco e mostrando una parte del filmato, estremamente provocante, ha letteralmente mandato in tilt il suo esercito di ammiratori. (Continua dopo la foto)









Anche le foto condivise dalla sexy argentina hanno fatto incetta di like e commenti estasiati. Wanda Nara tra l’altro in questi mesi sta vedendo aumentare in maniera esponenziale i suoi seguaci e l’arrivo del marito a Parigi le farà di sicuro raccogliere consensi anche in Francia, con i tanti tifosi del Psg e di altre squadre che approveranno sicuramente la sua fisicità esplosiva. (Continua dopo la foto)





A proposito di Parigi, è lì che i paparazzi del settimanale Oggi l’hanno intercettata a spasso per la capitale francese. E beh, abituati a vederla in tutto il suo splendore sui social, fa caso ritrovarla ‘così’. Praticamente irriconoscibile. Se, infatti, nelle foto social e in tv Wanda Nara è sempre impeccabile, truccata e vestita alla moda, negli scatti esclusivi che pubblica la rivista sembra un’altra. (Continua dopo le foto)







Wanda Nara è stata beccata per le strade di Parigi con Andrea Salas, moglie del portiere costaricense Keylor Navas, il migliore amico “parigino” di Icardi e a colpo d’occhio si stenta a riconoscerla. Con abiti casual (leggings, scarpe da ginnastica e piumino nero), occhiali da sole, ha l’aria dimessa e sembra anche “vagamente rotondetta”, scrive Oggi. Ben diversa dalla Wanda Nara che si mostra al pubblico. Più “umana”, forse. E “normale”, ecco.

