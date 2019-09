Momento difficile per Giulia Salemi dopo uno vissuto sulle montagne rosse. Pietra della scandalo: il Grande Fratello Vip, con l’amore con Francesco Monte che è scoccata quasi subito. Sguardi languidi, poi carezze e baci appassionati. Gli ingredienti perfetti per una love story da prima pagina. E per qualche mese così è stato, perché poi il vaso si è rotto.

Nessuno ci sperava nella loro storia. Tutti, infatti, erano convinti che i due sarebbero usciti separati dal Grande Fratello Vip e invece le cose non sono andate così. Si perché la Salemi e il modello pugliese hanno continuato a frequentarsi anche a reality terminato. I due sembravano addirittura molto innamorati e si parlava anche di progetti importanti come, per esempio, una convivenza. Poi, però, così di colpo, le cose sono estremamente cambiate. Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati e per la figlia di Fariba Tehrani questo è stato davvero un brutto colpo.









A Spy, in edicola da domani, venerdì 27 Settembre, l'ex gieffina ha rilasciato un'intensa intervista durante la quale si è confessata. Dopo mesi, Giulia ha raccontato la sua crescita ma ha evitato di parlare di Francesco Monte (che ultimamente è stato a Vieni da Me), l'uomo che le ha causato un grande dolore. "No, non ne voglio parlare, ma le pene d'amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra", ha raccontato a Spy.





Pur allenandosi, però, Giulia affermato di voler salvaguardare le sue forme: "Non sono l'emblema della magrezza, resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori".







La ‘nuova’ Giulia Salemi appare come una donna che sa cosa vuole dalla vita, che ha le idee più chiare di un tempo.“Oggi sono a posto con me stessa, resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio”, ha dichiarato durante l’intervista al magazine edito dal Gruppo Mondadori.

