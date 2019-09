“Ti scappa una tetta!”. Chiara Ferragni, il vestito è esagerato: impossibile non notarlo

Chiara Ferragni ancora al centro del ciclone. Gli hater hanno deciso di non far passare niente alla fashion blogger. Esagerando, come al solito. Succede durante una sfilata di moda. Chiara Ferragni non poteva certo mancare alla sfilata della Maison Dior alla Parigi Fashion Week. Accompagnata dalla sorella Valentina, l’influencer ha fatto il tifo dalla prima fila per l’amica Maria Grazia Chiuri, fashion director del brand. La scelta dell’abito è ricaduta su un vestito che ricorda un’armatura, ma con dettagli decisamente hot. Nonostante i seni parzialmente a vista, ormai sempre più frequenti nell’immagine di Chiara Ferragni, i suoi follower su Instagram sono riusciti a notare un altro dettaglio fuori posto.

Per la sfilata Dior dedicata alla sostenibilità, con ben 164 alberi portati in passerella, Chiara Ferragni ha indossato ovviamente un capo della maison decorato con richiami alla natura e caratterizzato da un gioco di vedo non vedo laterale che mette in bella mostra i seni delicati, un dettaglio sempre più consueto nei suoi look.









Forse per questo non fa più scalpore, e i follower della Ferragni, un tempo pronti ad additare come indecente ogni centimetro di pelle scoperta, stavolta si sono limitati a qualche ironico "attenta che ti scappa una tetta" e hanno dovuto cercare un altro particolare per screditare la regina delle influencer. A scatenare un piccolo dibatitto tra i fan, il make-up di Chiara. «Qualcosa è andato storto con il trucco…», scrive una ragazza.





Che continua: «Hai le "basette" bianche e poi due pomelli al posto delle guance, sembri uno di quei bambolotti per ventriloqui". Insomma, non proprio delle carinerie. Nata come fashion blogger, è diventata prima un'influencer e poi un'imprenditrice. Ma la si potrebbe anche definire stilista, visto che ha firmato diverse collezioni di suo pugno. L'anno scorso ha fatturato dieci milioni di euro, impiegato 25 persone e ha pure lanciato, poche settimane fa, un sito di e-commerce tutto suo.







La sua storia è semplice e lineare: nell’ottobre del 2009 la Ferragni, studentessa di Cremona iscritta alla Bocconi, apre il fashion blog The Blonde Salad insieme al fidanzato Riccardo Pozzoli. L’idea nasce durante una chiamata su Skype: a lei piace essere fotografata, lui all’inizio è geloso ma, trasferitosi negli Usa per un master di marketing a Chicago, scopre il potenziale dei blog di moda e la incoraggia ad aprire il suo, improvvisandosi fotografo.Investimento iniziale: dieci euro per l’indirizzo internet del blog e 500 per la macchina fotografica. L’inizio di tutto.

