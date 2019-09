Dopo Giulia De Lellis anche Valentina Dallari (ex volto di Uomini e Donne) è uscita con il suo libro. Il titolo ”Non mi sono mai piaciuta” è un’autobiografia. Un rapporto con il corpo che un tempo non era proprio facile visto che la ragazza ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa dell’anoressia. Ora, però, Valentina sta bene ed è proprio tramite questo libro, oltre che a raccontare quel terribile momento, vuole lanciare un messaggio forte a coloro che avranno il piacere di leggerlo.

A Uomini e Donne Valentina Dallari l’abbiamo conosciuta come una giovane donna molto decisa ma durante All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, chi l’ha osservata ha notato la sua emotività oltre al suo grande amore per la musica. Valentina ha deciso di partire proprio dall’inizio del suo calvario fino ad arrivare alla rinascita. “L’ho scritto totalmente da sola, volevo salutare la malattia. Poi scrivere è sempre stata la mia passione – ha raccontato l’ex tornista pochi giorni fa durante un’ospitata a Mattino 5. (Continua a leggere dopo la foto)









‘Non mi sono mai piaciuta’ è uscito in tutte le librerie il 24 settembre e la Dallari è molto soddisfatta della sua creatura. “’Pesavo 37 chili, mi sono messa a piangere ma ero felice’. – si legge nella presentazione – Valentina non si è mai piaciuta. È timida e ama tanto stare da sola, solo la musica può restare. L’immaginazione è la sua casa, si distrae in fretta e parla tanto. Non è felice, o forse sì ma non lo capisce neanche lei”.

“C’è una voce in testa che non si stacca. – si legge ancora – Non vuole liberarla. Chissà se la punirà prima o poi. Valentina è dura ma non lo è. È bella, dicono. Ma lei odia specchiarsi. Ascolta tanto e pensa troppo. Le passa tutto addosso ma non scivola mai. Tiene tutto. E manda giù. Prima o poi passa, dice sempre”. Non solo, Valentina Dallari ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e, ovviamente, del suo ex fidanzato Andrea Melchiorre. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel libro, Valentina ci è andata pesante con lui: lo accusa di essere un bugiardo patologico e addirittura di averle messo di nascosto della droga (marijuana) nelle scarpe durante un’esterna di Uomini e Donne. “Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. – ha continuato l’ex tronista – Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli. […] Andrea mise della ganja nelle mie scarpe”. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo aver scoperto le bugie di Andrea, la tronista gli ha chiesto se anche la storia dell’arresto per spaccio lo fosse. “Quasi senza voce gli chiesi se per caso mi avesse mentito anche riguardo alla prigione, e lui mi confermò anche quella frottola. A quel punto ero arrabbiata, confusa e completamente disorientata”, ha scritto Valentina. In tanti, adesso, aspettano una risposta dell’ex corteggiatore.

“Tra Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli…”. Linea Verde, quella strana voce sui conduttori