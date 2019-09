Quel dolore fu tremendo per Raffaella Fico, che ci ha messo del tempo prima di superarlo e poter andare definitivamente avanti. La showgirl campana torna a parlare della figlia Pia al programma ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele dell’ex fidanzato Mario Balotelli e si sofferma su un aspetto che le ha causato un fortissimo malcontento: “La vicenda del test del Dna penso sia stata la più grande umiliazione che una donna possa subire”.

“Oggi se ci penso non mi fa più male – precisa la donna -, mi chiedevo cosa avessi fatto di male, perché proprio a me. Quando è arrivata Pia ho scelto di fare la mamma a tempo pieno, grazie anche all’aiuto della mia famiglia”. Ma come sono attualmente i rapporti con il calciatore del Brescia? Raffaella risponde senza alcun problema alla domanda. (Continua dopo la foto)









“Non ci sarà tra noi un ritorno di fiamma, ma oggi comunque ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha ammesso la Fico -. Ci sentiamo, siamo amici. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani, bisogna andare avanti”. Un altro aspetto toccato dall’attrice originaria di Cercola sono i cosiddetti haters. (Continua dopo la foto)









“Molte volte sono cattivi e fanno male, spesso mi scivolano addosso ma penso che questi insulti – dichiara ad Eleonora Daniele la modella 31enne – vengono rivolti anche agli adolescenti, e se non hai un carattere forte è dura reagire. Continuano a dire che mi sono rifatta il viso, ma se andiamo indietro negli anni è evidente come una persona cambia, passano gli anni, sono dimagrita, cambia il tipo di trucco”.

I commentatori negativi incidono comunque a volte anche sulle decisioni da assumere nella pubblicazione di una foto: “Io devo dire che ne subisco di ogni, anche se dovessi pubblicare una foto completamente coperta sono certa che mi attaccherebbero – confessa Raffaella Fico -. Prima di pubblicare una foto un po’ di angoscia mi prende… ma posso dire che comunque ormai sono una donna formata, e per questo dico che se andassero ad attaccare una ragazzina o un’adolescente, potrebbe realmente starci male”.

Dunque, ristabilito un civile rapporto con SuperMario, per la Fico si prospettano tempi sicuramente più sereni. I litigi e le umiliazioni sono ormai roba passata, il presente si chiama Pia e la showgirl campana continua a godersi la figlia giorno dopo giorno.

“Ti meriti tutto”. Elettra Lamborghini, le forme atomiche in nuovi scatti esplosivi