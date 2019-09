Brad Pitt, altro che single. 50enne di origine indiana, ecco la nuova sexy fidanzata

Dopo la rottura del suo matrimonio, è finalmente giunto il momento di aprire una nuova pagina amorosa per il bellissimo e famoso attore internazionale Brad Pitt? A quanto pare sembra proprio di sì. Gli strascichi delle nozze con Angelina Jolie sembrano ormai un cattivo ricordo, almeno a giudicare dalle foto del settimanale ‘Chi’ che lo ritraggono in buona compagnia. Chi è la donna che avrebbe fatto perdere la testa al protagonista di ‘Troy’ e di ‘Intervista col vampiro’?

Lei si chiama Sat Hari Khalsa, ha 50 anni, è americana ma quando era bambina ha frequentato un collegio in India. Nel Paese asiatico ha vissuto infatti fino all’età di 18 anni. Ma la conoscenza con la sua probabile fidanzata non è recentissima. I due si erano infatti già incontrati ad ottobre 2018 in occasione del ‘Silverlake Conservatory of Music Gala’, organizzato dalla band rock Red Hot Chili Peppers. (Continua dopo la foto)









Perché la 50enne possibile fiamma di Brad partecipò a quell’evento? Khalsa sarebbe stata la guida spirituale del cantante della band, Anthony Kiedis. È dunque indirettamente grazie all’artista se i due hanno avuto l’opportunità di conoscersi e scambiare le prime chiacchiere. Adesso dove sono stati invece beccati insieme? (Continua dopo la foto)





L’ipotetica coppia è stata pizzicata all’after party dell’ultimo film di Pitt, ‘Ad Astra’, secondo quanto raccolto dal ‘Daily Mail’. Ora non resta che aspettare eventuali comunicazioni da parte dei due, per confermare o meno le sempre più insistenti voci circolate sul loro conto. Che sia la volta buona per lui per dare una svolta positiva alla vita sentimentale? Staremo a vedere.





Intanto, proprio nei giorni scorsi Brad Pitt era tornato a parlare della dolorosa fine della relazione con la Jolie. Uno dei problemi che ha afflitto maggiormente l’attore è stato l’alcol, come lui stesso haconfessato: “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Da sei mesi non tocco nulla”. Dopo il divorzio con la donna, era nuovamente finito nel baratro ed ha dovuto frequentare gli incontri con gli alcolisti anonimi per risolvere il problema.

Un ostacolo alla sua vita è stato probabilmente anche il padre, che si aspettava troppo da lui: “Sono cresciuto con la regola di essere capace, di essere forte e di non mostrare mai le debolezze – aveva affermato Brad -, ma il punto è che tutti portiamo dei dolori e delle perdite. Trascorriamo la maggior parte del tempo a nasconderlo, ma queste restano dentro di te. Bisogna aprire quelle scatole”.

