“Ti meriti tutto”. Elettra Lamborghini, le forme atomiche in nuovi scatti esplosivi

I fan sono in delirio e non possono che essere contenti della sua enorme bontà mostrata sui social. Di chi stiamo parlando? Della star del web Elettra Lamborghini, che oltre che per le sue doti canore è apprezzata in particolar modo per le sue forme stratosferiche. Le ultime foto postate sul suo profilo Instagram sono provocanti e sensuali.

Elettra indossa uno splendido bikini nero ed un pantalone arancione, ma l’attenzione non può che ricadere su un aspetto molto interessante. Il suo lato B lo si nota in tutta la sua perfezione ed esplosività. Cosa avranno commentato i suoi tanti follower dell’ereditiera? Andiamo a scoprirlo. (Continua dopo la foto)









“Stupenda”, “Favolosa”, “Bella”, “Ti meriti tutto” sono solo alcuni dei complimenti riservati alla cantante. C’è anche chi si spinge oltre con le dichiarazioni d’affetto: “Ti amo”, “Ti voglio un mondo di bene”, o chi esagera un po’ con gli apprezzamenti: “Con il pantalone arancione mi sembri la zucca, ma hai anche una bella zuccona, devo essere sincero”. Ma c’è un’altra foto che ha acceso la passione degli uomini e non solo. (Continua dopo la foto)





In un altro post Elettra Lamborghini indossa un bikini di colore blu, mostrando del tutto la sua bellezza. Il seno prosperoso è parzialmente al di fuori del costume, lasciando spazio all’immaginazione. Gli addominali impressionano positivamente, mentre le sue gambe sono assolutamente seducenti e sode. Ma anche durante la sua passerella sul Red Carpet del Lido di Venezia, la giovane bolognese ha lasciato tutti a bocca aperta. Cosa indossava per l’occasione? Un abito molto trasparente che lascia intravedere le sue forme, con i fotografi scatenati per immortalarla nel migliore dei modi. In questa circostanza balza agli occhi anche un’altra sua caratteristica: il suo magnifico e contagioso sorriso.





Come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, fondamentale per la vita della tatuatissima artista bolognese è stata mamma Luisa. Elettra ha infatti ereditato da lei i magnetici occhi verdi, l’amore nei confronti degli animali e la passione per i cavalli e quindi per l’equitazione. Tra di loro c’è sempre stato un rapporto speciale, infatti molto spesso sul profilo della madre appaiono scatti in compagnia dell’adorata figlia.

La signora Luisa ha sempre supportato Elettra nei suoi percorsi di vita: “Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – afferma la donna -. La accompagnai anche per farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima, ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”.

