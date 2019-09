Cesare Cremonini esce allo scoperto con la nuova fidanzata. Tanto nuova, poi, non lo è dal momento che la storia d’amore durerebbe da quasi un anno, ma finora il cantante ha preferito tenerla lontana dai radar del gossip. Ora però Cesare Cremonini, da sempre riservatissimo tanto che il suo profilo Instagram è di solito destinato alla sua musica e a poco altro, ha fatto un’eccezione: ha pubblicato una foto allo stadio (è un grande tifoso del Bologna, ndr) in compagnia di una bellissima mora.

La didascalia, in realtà, non contiene alcun riferimento. “E quella è la curva dei regaz… È un grande onore aver suonato in questo stadio storico”, ha scritto l’ex dei Lunapop ricordando il suo ultimo concerto sotto allo scatto che lo immortala sugli spalti durante Bologna-Roma. Ma non passa certo inosservata la bella ragazza accanto a lui. (Continua dopo la foto)









Di chi si tratta? Basta fare due più due perché in realtà si era già vista, anche di sfuggita, a luglio scorso in occasione del matrimonio di Uccio, amico storico di Valentino Rossi. Lei e Cesare erano stati bravi a non farsi notare come coppia, ma quella ragazza dal vestito rosso fuoco era apparsa in molte foto. (Continua dopo la foto)





Foto che la ritraevano insieme a Rossi, alla sua fidanzata Francesca Sofia Novello e ovviamente a Cesare. Si chiama Martina Margaret Maggiore, è riminese di nascita ma bolognese d’adozione. Su di lei, al momento, si hanno pochissime informazioni. Il suo profilo Instagram risulta “privato” ma quando è apparsa alle nozze di Uccio il quotidiano Il Resto del Carlino scriveva che Martina ha lavorato per qualche tempo come bagnina all’Aquafan di Riccione. (Continua dopo foto e post)







Ma più di questo non si sa davvero nulla sulla fidanzata di Cesare Cremonini. I beninformati, però, sostengono che quella del cantante 39enne e della bella Martina è una relazione che va avanti dallo scorso dicembre. Insomma, stanno insieme da quasi un anno. Tutta questa riservatezza non stupisce più di tanto: della vita sentimentale di Cesare si è sempre saputo pochissimo. Ha avuto solo una relazione “ufficiale”, quella con Malika Ayane nel 2010.

