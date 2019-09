“Ha mentito”. Francesco Monte, piovono accuse: “L’amore? C’erano contratti di mezzo”

Il modello Francesco Monte accusato di dire falsità dai fan della sua ex fidanzata Giulia Salemi. Ma cosa gli rimproverano? Soprattutto alcune dichiarazioni rilasciate al programma Rai ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Alle accanite sostenitrici della Salemi non tornano i conti sui giorni che trascorrono dalla fine della relazione con Giulia all’inizio della sua nuova avventura amorosa con Isabella De Candia.

Cosa ha detto nello specifico Monte parlando di Isa?: “È pugliese come me, parliamo la stessa lingua. Ci siamo trovati perché abbiamo degli amici in comune a Milano. Io mi ero lasciato da due mesi e mezzo, forse tre, ed è stata una cosa del tutto inaspettata. Ci siamo trovati ad un aperitivo, abbiamo fatto due chiacchiere e poi è nato spontaneo dirci: ‘Ci vediamo domani?’ e poi non ci siamo più lasciati”. (Continua dopo la foto)









Però sulla tempistica ci sarebbero delle inesattezze. Monte e Salemi fino ad inizio giugno erano ancora una coppia, essendo stati insieme anche al Festival del Cinema di Cannes. La prima immagine postata dal 31enne originario di Taranto in compagnia della bella Isabella risale al 17 luglio. Dunque, il tempo trascorso è di molto inferiore a quanto riferito dall’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Cosa hanno quindi affermato i fan di Giulia Salemi? (Continua dopo la foto)









“Al massimo due settimane, a malapena un mese, a essere generosi”, afferma un follower parlando dei tempi in questione. C’è qualche altro utente invece che è più malizioso e parla di finzione tra Monte e Salemi al Festival di Cannes: “Era solo una sceneggiata per i social. L’amore tra loro era finito prima di Cannes dove si sono presentati insieme solo per onorare dei contratti”. Quindi Francesco Monte si è semplicemente confuso, non ricordandosi perfettamente nel dettaglio le date, oppure ha commesso una gaffe confermando implicitamente di aver messo in piedi una messa in scena amorosa nella città francese? Al momento non è dato saperlo con certezza, vedremo se da parte sua arriveranno dei chiarimenti sulla vicenda.

Proprio nei giorni scorsi Monte e De Candia erano finiti al centro delle cronache per un clamoroso matrimonio segreto che si sarebbe celebrato in estate negli Stati Uniti, precisamente in California. In più, alcune indiscrezioni parlano addirittura di una gravidanza della donna. Entrambe le ipotesi non hanno finora trovato riscontri ufficiali, chissà se prima o poi i due usciranno definitivamente allo scoperto per raccontare tutte le loro verità.

