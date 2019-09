Adolescente e paffuto, scordate questo ‘bimbo’: Albano Jr è diventato così (che fisico!)

Albano Junior è uno dei due figli che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso. Nonostante sia figlio di due personaggi che amano le luci della ribalta, Bido preferisce condurre una vita lontano dai riflettori e infatti le sue foto in pubblico sono molto rare. Lo scorso anno è apparso insieme al papà e alla sorella al Lido di Venezia durante il Festival del Cinema e la famiglia Carrisi aveva catalizzato l’attenzione di tutti.

Jasmine, che da mamma Loredana ha preso una bellezza sfolgorante, per l'occasione aveva tirato su i capelli con uno chignon morbido e aveva sfoggiato un abito bordeaux di seta lungo dalla profonda scollatura, mentre Albano Jr aveva optato per uno smoking classico con papillon e comode sneakers. Oggi il più giovane dei Carrisi sembra avere le idee già chiare, in vista del suo futuro, soprattutto dal punto di vista formativo e professionale.









Il mantra per il piccolo Albano è infatti: "Meglio lavorare che studiare!". "Dopo la maturità lavorerei subito – fa sapere il sedicenne-. Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l'accoglienza…". Lo scorso anno, infatti, Albano Junior ha lavorato nell'azienda di famiglia. "L'anno scorso ho imbottigliato il vino per un mese", aveva raccontato. Come detto, è poco avvezzo alla vita mondana, ma come ogni ragazzo della sua età ha il suo profilo Instagram che aggiorna con foto di vita quotidiana, specialmente in compagnia dei suoi amici.





Albano Junior, detto Bido, è nato il 30 ottobre del 2002 all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Appena Albano junior era venuto alla luce aveva pianto a voce alta e il papà, ironizzando, aveva affermato: "Promette bene, ha una voce alta come quella del papà". Ancora è presto per dirlo, visto che deve ancora compiere 17 anni, ma il ragazzo non sembra affatto interessato al mondo della musica.





Come accade alla sorella Jasmine, anche Bido è stato vittima dell’odio social. Sotto una foto di Albano Junior con il padre in Polonia, un hater ha commentato scatenando la furia della mamma Loredana Lecciso: “Ma sa sorridere questo ragazzo”. “Lo fa spesso con le labbra ed anche con il cuore. Buona vita”, ha risposto l’ex compagna di Albano difendendo a spada tratta il suo piccolo.

