“Forza immensa!”. Claudia Nainggolan, il sorriso contro il cancro: emozione pura

Claudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno.

La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto due bambine (Aysha, 7 anni e Mailey di 3), era tornata a parlare della malattia, delle cure, dei capelli rasati. ”Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più brutto della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”, aveva scritto accompagnando uno scatto in bianco e nero. Per poi aggiungere la data – 11/9/2019 – che spera di dimenticare presto. (Continua a leggere dopo la foto)









Lei e il calciatore, che ha giocato anche nella Roma e nell’Inter, stanno insieme fin dai tempi in cui il 31enne belga aveva debuttato nel Cagliari. Si sono conosciuti in un centro commerciale di Villacidro, nel sud della Sardegna, dove lei lavorava come commessa. Il matrimonio, poi la nascita delle due figlie, tra alti e bassi, e il ritorno a Cagliari, dove il calciatore è nato calcisticamente e dove Claudia ha la famiglia.

Una scelta fatta per amore. Per permettere a Claudia di intraprendere questo percorso con la forza dei suoi affetti più cari. Ma Roma, ex squadra del Ninja, è sempre nel cuore della famiglia Nainggolan e così Claudia ha deciso di tornare all’Olimpico per tifare giallorosso col sorriso e la grande forza che in questi me l’ha contraddistinta. (Continua a leggere dopo la foto)





Ieri era in tribuna all’Olimpico con la moglie di Dzeko per assistere alla sfida tra Roma e Atalanta. La foto l’ha postata sui social lady Dzeko, Amra Silajdzic: “Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!”, ha scritto. La moglie del calciatore della Roma è impegnata in prima linea per la lotta contro il cancro: su Instagram ha pubblicizzato nelle stories la prossima “Race for the cure” in programma a Sarajevo il 29 settembre, e non a caso ieri accanto alla moglie di Nainggolan indossava una maglia rosa, il colore simbolo della manifestazione.

Tantissimi i messaggi di vicinanza da parte dei tifosi della Roma e non solo. “Forza Claudia”, “Roma vi ama, forza Claudia”, “Sei una guerriera”, “Vincerai tu”, “La cosa più bella della serata Claudia in tribuna sorridente bellissima …insieme voi due, siete meravigliose. Daje guerriera”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto lo scatto. (Continua a leggere dopo la foto)





Per la moglie di Nainggolan non è stato facile tornare per la prima volta all’Olimpico, lo stadio a cui la legano tanti bei ricordi, ma a sorpresa alla fine ha deciso di concedersi una serata con Amra e altre amiche. E anche se la Roma non ha vinto una notte così è stata per lei una bella iniezione di fiducia.

“È fidanzata con lui”. Maria Elena Boschi, spifferata pazzesca. Spunta il nome (pesante): è un politico in vista