Per tutta l’estate non si è parlato d’altro che di un presunto flirt tra Barbara D’Urso e Filippo Nardi. La conduttrice e regina di Mediaset e l’ex gieffino hanno infatti trascorso giorni di relax nella villa di Capalbio di lei e, a forza di vederli insieme, sorridenti e complici, i sospetti si sono fatti ogni giorno più forti. Ma tornata in onda con ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha risposto a tutti coloro che da settimane si interrogavano e si chiedevano se fosse fidanzata con Filippo Nardi, inquilino della Casa del Grande Fratello 3.

Chi sperava in una storia d’amore rimarrà molto deluso: non c’è alcun flirt in corso tra la conduttrice e Nardi. I due sono legati da grande amicizia pur avendo trascorso gran parte delle vacanze insieme. Non è finita qua, perché sempre durante il suo programma Barbara ha svelato un altro particolare: “Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”. (Continua dopo la foto)









E Filippo Nardi ha poi precisato: “Era una frequentazione, ma non è andata”. Poi, per chi non avesse seguito la puntata, la D’Urso ha ribadito il concetto in un video ‘di coppia’ postato su Instagram: “Confermo, se ce ne fosse ancora bisogno, che io e Filippo non siamo fidanzati!!! Anzi, a quanto pare, lui mi aiuterà a trovare un addominalato!”. (Continua dopo la foto)





Dunque Filippo Nardi dice di essere single al momento. Ma a lanciare il nuovo gossip sul conduttore e opinionista tv ci ha pensato il settimanale Oggi. Pare infatti che nella vita dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ci sia una donna ma anche che lui voglia tenere questa relazione segreta e lontana dai riflettori. Non si conosce il motivo di questo riserbo, ma intanto si vocifera che starebbe vivendo una storia molto passionale e addirittura trasgressiva. (Continua dopo le foto)







“Si vocifera di una storia molto passionale e trasgressiva, tenuta con decisione lontana dalle luci della ribalta”, si legge sul nuovo numero del settimanale Oggi. Dunque Filippo Nardi avrebbe un amore segreto che a quanto pare tale da rimanere. Sicuramente non mancheranno domande mirate dopo questa spifferata, ma chissà se il diretto interessato vuoterà il sacco…

“Si è sposato in gran segreto”. Gabriel Garko, spunta le fede. Ora torna tutto!