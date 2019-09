Alessia Marcuzzi sta vivendo un momento molto sereno. Oltre all’amore che va a gonfie vele col marito Paolo Calabresi, la conduttrice, che è anche mamma di Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, nato dall’amore per Simone Inzaghi, è approdata con grande successo al timone di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Sui social, però, Alessia continua a essere presa di mira dagli hater. È successo anche sotto all’ultima foto pubblicata dalla presentatrice su Instagram. Un primissimo piano in cui la Marcuzzi si mostra senza trucco, a parte un leggero rossetto. “Seria”, scrive lei che fa vedere a tutti il suo viso acqua e sapone, completamente privo di ombretti e eye liner. Tanti, come sempre, i commenti da parte dei follower, ma non proprio tutti positivi. (Continua dopo la foto)









“C’è poco da fare, se uno nasce bello anche serio infrange cuori”, scrive qualcuno. E un altro: “Alessia Marcuzzi e l’eterna giovinezza”. Ma tra i numerosi “Sei bellissima”, altri puntano il dito su un dettaglio: “Senza ciglia”. La bella presentatrice di Temptation Island sembrerà pure senza ciglia (in realtà probabilmente le ha semplicemente piuttosto chiare essendo bionda), ma non si può negare che al naturale, a 46 anni, sia comunque molto bella. (Continua dopo la foto)





Ora invece arrivano le foto esclusive pubblicate sul settimanale Oggi. I paparazzi hanno beccato Alessia Marcuzzi a passeggio per le strade di Milano con il marito Paolo Calabresi Marconi e beh, in questa occasione sfoggia un look a dir poco originale. “Ma come ti sei conciata?”, è il titolo dell’articolo, che fa riferimento ai tanti (troppi, forse) accostamenti fatti dalla conduttrice. (Continua dopo le foto)







Finora super sobria a Temptation Island Vip, per la passeggiata con il marito Alessia mischia di tutto. Sfoggia codini alla Heidi, camperos rossi, jeans larghi ma rincalzati nello stivale, un blazer classico ma allacciato in vita da un marsupio. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ah, ha anche una sciarpa. I gusti son gusti, ma non avrà un po’ esagerato con questo mix di stili?

