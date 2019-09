“Si è sposato in gran segreto”. Gabriel Garko, spunta le fede. Ora torna tutto!

Ma si è sposato? Parliamo di nuovo di Gabriel Garko che solo nello scorso mese di giugno, aveva dichiarato di essere fidanzato e di pensare al matrimonio. Tuttavia, l’attore aveva precisato che, nel caso, la cerimonia sarebbe stata organizzata nel più completo silenzio, lontano da occhi indiscreti. In ogni caso, l’artista non aveva svelato nulla della sua dolce metà, sostenendo di volerne preservare la privacy. “Posso solo dire che sono contento e appagato. Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno”, aveva precisato ancora Garko nell’intervista a “Chi”.

E in effetti riguardo Gabriele Rossi, lo ha definito come un amico speciale al quale tiene molto. "Passo il tempo con chi mi fa stare bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. So che a molti piacerebbe saperlo, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che un tale argomento così importante richiede una domanda. Mi piace pensare a un mondo in cui alle persone concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neppure in mente."









Ma insomma, da dove viene questo rumors riguardo il suo ipotetico matrimonio? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato due foto dell'attore parecchio chiacchierate. In esse si vede chiaramente che Gabriel Garko indossa una fede al dito. Che il bell'interprete di Tonio Fortebracci si sia sposato in gran segreto?





"Pausa sigaretta in solitaria per Gabriel Garko. Eppure l'attore torinese in questo periodo della vita non è affatto solo". Così recita di fatto l'inizio della didascalia dell'articolo a lui dedicato su "Chi". Resta dunque il mistero, mentre rimane il fatto che lo stesso attore aveva dichiarato: "Per come sono fatto, farei tutto in gran segreto".







Tra l’altro Garko è stato pizzicato in un bar di piazza Mazzini a Roma con una bionda misteriosa e si è scatenato il gossip. Come riporta il quotidiano ”Il Tempo”, i due, vicinissimi al colossale palazzo della Rai, chiacchierano seduti a un tavolino del locale. È la nuova fiamma, un’amica o un incontro di lavoro? Insomma, cosa sta succedendo? Naturalmente nessuno ce lo dirà, men che meno il diretto interessato.

