Incinta, per la terza volta! Lei, tra le più ammirate, lo aveva promesso: arrivare a 4 figli (e ci sta riuscendo)

Il suo sogno è diventare madre di quattro figli e se continua così, il gioco è praticamente fatto. Un altro bebè in arrivo per la top model israeliana Bar Refaeli. Nota per una vecchia liason con Leonardo DiCaprio ma oggi felicemente sposata con l’imprenditore Adi Ezra, nelle scorse ore ha annunciato di essere incinta per la terza volta. Lo ha dichiarato in un video in cui appare insieme al conduttore televisivo Assi Azar. L’indossatrice è già mamma di due bambine, Liv ed Elle, nate rispettivamente nell’agosto 2016 e nell’ottobre 2017.

Insomma, la meravigliosa modella, 34 anni compiuti lo scorso 4 giugno, sta per avere il terzo bambino in poco più di tre anni (il sesso resta sconosciuto al momento). Una bella fatica per la supermamma (che nonostante le gravidanze e i parti mantiene un fisico a dir poco invidiabile), ma in realtà tutto sta andando secondo i piani.









Lo scorso anno, la modella svelava in un'intervista che il suo sogno è avere ben quattro bambini: "Fare figli è la cosa più bella al mondo: permette di scoprire aspetti nuovi di sé…". A un certo punto della sua carriera, ha avvertito il bisogno di raggiungere una maggiore stabilità: "Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l'esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia".





L'amore, la Refaeli l'ha trovato al fianco del businessman connazionale Adi Ezra, cui si è legata nel 2012 (circa un anno dopo la rottura da DiCaprio) e che ha sposato nel 2015. Al suo fianco, conduce una vita da perfetta moglie e madre di famiglia, scossa solo da un problema giudiziario.







A inizio 2019, è stata condannata da un tribunale israeliano a pagare milioni di shekel in tasse arretrate dopo essere stato accusata di evasione fiscale ed è in attesa del processo. Il che non le impedisce di vivere uno dei momenti più belli della sua vita. In bocca al lupo per il coronamento del tuo sogno, allora.

