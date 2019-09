È Lorenzo il fidanzato di Valentina Vignali. Bello, moro e sguardo profondo

Valentina Vignali, cestista, star dei social ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello 16 arriva in libreria. La sportiva ha scritto il suo primo libro, “Forti come noi” edito da Sperling & Kupfer, già disponibile in pre order su Amazon e nelle librerie dal 24 settembre.

A dare l'annuncio sui social, attraverso le stories e con un post la stessa Valentina che ha ringraziato chi le è stato vicino e ha precisato che nella sua vita ha letto tanti libri, ma che scriverne uno ha un altro sapore. Grazie @sperlingkupfer per avermi dato la possibilità di raccontarmi e far finalmente conoscere qualche mio lato nascosto e debolezza che non è mai venuta fuori. Di libri ne ho letti tanti nella mia vita ma averne uno tutto mio è un'altra storia e mi rende piena di gioia.









E ancora un ringraziamento al suo sport del cuore: "Grazie basket perché mi hai salvato la vita due volte. Grazie anche a voi, che mi sostenete e seguite con affetto tutti i giorni, stavolta spero di essere io utile a voi, soprattutto a tutti quelli che stanno combattendo contro il mostro e cercano la motivazione e la forza. Grazie vita per avermi reso così: un po' principessa un po' testa di c*zzo!".





La vita di Valentina procede a gonfie vele, proprio come la sua storia d'amore con il suo fidanzato. Lorenzo Orlandi è un affermato fotografo romano, videomaker e direttore della fotografia. I due stanno insieme dal 2018, quando Valentina ha chiuso la storia con il giocatore di basket Alessandro Paesano. Durante la permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Lorenzo aveva scritto un bellissimo messaggio d'amore alla fidanzata Valentina Vignali in occasione del suo 28esimo compleanno.





“Tu non credere, se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai, pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano il tempo che trovano e il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Buon compleanno Cip”, aveva scritto. Poi le aveva fatto una sorpresa entrando nella casa durante una delle dirette. “Ti amo tanto e mi manchi, non ce la faccio più, esci!”, le aveva detto Lorenzo dopo averla abbracciata e baciata.

