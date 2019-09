Tutti ormai conoscono Wanda Nara. Procuratrice sportiva, modella e star dei social, è anche presenza fissa a ‘Tiki Taka’ e non c’è giorno in cui non si parli di lei. Ultimamente hanno fatto scalpore i suoi scatti bollenti, come quelli in cui posa completamente nuda per un servizio ad alto tasso erotico che ha lasciato tutti senza fiato. Poi c’è la cronaca rosa. Wanda Nara è spesso al centro del gossip per le sue vicende private ma anche per essersi imposta nel mondo calcistico.

La sua vita sentimentale, in generale, è sempre stata sotto ai riflettori. La bellissima argentina (è nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1986) dal 2008 al 2013 stata sposata con il calciatore Maxi Lopez, dal cui amore sono nati 3 figli: Valentino, Benedicto e Costantino. Una storia finita malissimo che ha dato vita a una lunghissima serie di pettegolezzi quando nella sua vita è entrato Mauro Icardi. (Continua dopo la foto)









Wanda e Mauro sono diventati moglie e marito nel 2014 e la coppia, che ha 7 anni di differenza, l’anno successivo ha dato il benvenuto alla piccola Francesca Icardi, nata il 19 gennaio 2015, seguita da Isabella, nata il 27 ottobre 2016. Ma avete mai visto la mamma di Wanda Nara? È proprio il caso di dire che buon sangue non mente. (Continua dopo la foto)





Si chiama Nora Colosimo, ha 51 anni e somiglia in modo impressionante alla figlia. Nora è anche la mamma della bellissima Zaira e ha acquisito notorietà quando si è separata dal padre delle sue figlie, Andrés Nara, per via di uno scandalo. Nel 2015 ha sposato Roberto Blanco, ma dopo 3 anni il matrimonio è finito: Nora ha annunciato la separazione a dicembre dello scorso anno. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram #Paris 🇫🇷 Un post condiviso da Nora (@nora_colosimo) in data: 22 Set 2019 alle ore 12:39 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nora (@nora_colosimo) in data: 3 Set 2019 alle ore 11:16 PDT



Nora Colosimo si è trasferita in Italia per seguire la crescita dei suoi nipotini, che spesso mostra sui suoi social. A proposito: la mamma di Wanda Nara su Instagram è una vera e propria star. Il suo profilo conta più di 94mila follower e le sue foto raccolgono sempre un boom di like e di commenti. Dalle foto, poi, è impossibile non notare la somiglianza con Wanda Nara.

