Ramona Badescu mamma a 50 anni. Il dolce ritorno della splendida showgirl romena: eccola oggi

Non è mai troppo tardi per diventare mamma. Quante volte abbiamo sentito questa frase di incoraggiamento alle donne? L’attrice e showgirl Ramona Badescu sembra aver seguito questo consiglio, infatti è rimasta incinta a quasi 51 anni e darà alla luce il suo primo figlio. A rivelare la notizia bomba è il settimanale ‘Diva e Donna’, che pubblica le immagini eloquenti.

Nella foto si vede l’ex protagonista del ‘Bagaglino’ in bikini, con un enorme pancione che fa ritenere che lo stato di gravidanza sia in fase avanzata. Gli scatti effettuati alla donna sono successivi ad una visita medica svoltasi a Roma. Cosa sappiamo del padre del bambino? (Continua dopo la foto)









Il suo grande amore si chiama Narcis Godeanu, è rumeno come lei, lavora come avvocato e professore universitario di diritto. I due si conobbero nel 2007 in Italia durante un incontro non formale avvenuto a Roma. Narcis doveva incontrarsi con l’allora ministro della Giustizia, Clemente Mastella, mentre Ramona svolgeva il ruolo di consigliere per i rapporti con la comunità rumena, come richiesto dall’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno. Ma l’amore non trionfò immediatamente. (Continua dopo la foto)





La scintilla definitiva avvenne nel 2016 in un bar di Bucarest, quando i due si incontrarono: “Quando è venuto a salutarmi mi sono ricordata di quanto avvenuto a Roma”, commentò la Badescu. Da quel momento in poi, le loro strade non si sono mai più divise e l’amore è cresciuto in maniera esponenziale. Adesso cosa si sa in più sulla bellissima showgirl di Craiova? Prima della grande notizia della sua gravidanza, sinceramente si era a conoscenza di poco o nulla sul suo conto.





Dopo aver preso parte al reality show ‘La Fattoria’ nell’ormai lontano 2005, i riflettori italiani su di lei si spensero. Si segnalano soltanto alcune comparsate televisive di Ramona Badescu in diverse trasmissioni del suo Paese di origine. Fu anche proposta nel 2008 come candidata alla camera rumena per il PNL nel collegio uninonimale C1, riguardante l’Europa occidentale.

Tornando alla lieta notizia, c’è chi commenta così la gravidanza della donna: “Sono felice sia riuscita a realizzare il suo sogno, personalmente a 50 anni non avrei azzardato un primo figlio, ma forse i miei sono timori insensati”. Ma si sa che le scelte sono del tutto personali e, tenendo conto che Ramona Badescu ha sempre desiderato essere una mamma, sicuramente non sarà preoccupata dalla sua età ed in questo momento sarà concentrata unicamente ad arrivare al tanto agognato parto con la massima serenità.

Claudio Lippi, la figlia Federica è uno spettacolo (e l’ha già reso nonno): foto