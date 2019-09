Ilaria D’Amico e l’imprevisto col piccolo Leopoldo Mattia. E Buffon non c’è…

Alzi la mano chi da bambino non ha mai fatto capricci per non recarsi a scuola e continuare così a dormire oppure a giocare con i propri giocattoli o con altri amichetti o restare semplicemente in compagnia della mamma. Quest’ultima ipotesi l’avrà sicuramente pensata anche Leopoldo Mattia, il figlio della bravissima e bellissima conduttrice di Sky, Ilaria D’Amico, che proprio non aveva nessuna intenzione di andare in aula a seguire l’ennesima lezione.

Il bimbo non vuole proprio staccarsi dalle amorevoli braccia della donna, che fa di tutto per calmarlo e rassicurarlo. Terminata la fase coccole, la D’Amico corre via con la propria automobile per non mancare all’appuntamento con l’estetista. Saranno stati i momenti frenetici, ma agli occhi attenti degli utenti non è scappata una decisione discutibile presa dalla conduttrice televisiva. (Continua dopo la foto)









Nelle concitate fasi nelle quali la compagna del portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, tenta di contenere la tristezza del figlio, parcheggia il suo mezzo in maniera assolutamente selvaggia. E l’estremo difensore juventino? Non avrebbe proprio potuto sostenerla, essendo totalmente impegnato con la compagine bianconera, che proprio ieri ha disputato il suo turno infrasettimanale di campionato contro il Brescia. (Continua dopo la foto)









La giornalista romana, oltre al figlio Leopoldo Mattia, ha anche un altro figlio nato da una relazione precedente con l’imprenditore immobiliare Rocco Attisani. Quando annunciò nel 2015 di aspettare il figlio da Buffon, si soffermò sulla sua personalità: “Prima di avere figli rifiutavo l’idea che sarei potuta essere una donna chioccia. Poi sono diventata mamma all’ennesima potenza. Una delle certezze che ho perso rispetto a dieci anni fa, quando vivevo di verità assolute, è proprio su che tipo di compagna sono”. (Continua dopo la foto)

Cosa è successo recentemente di clamoroso invece nella sua vita professionale? Durante un’intervista all’ex tecnico dell’Inter, José Mourinho, avvenuta alla serata di gala di Milano per i ‘Best Fifa Footbal Awards 2019’, la D’Amico ha commesso una gaffe pazzesca. Gli ha infatti chiesto: “Chi sarebbe l’allenatore ideale della top 11 stilata dalla Fifa?”. L’ex trainer interista ha risposto in maniera stizzita: “Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo”. Dopo queste dichiarazioni, lo ‘Special One’ ha abbandonato l’intervista lasciando di stucco la conduttrice, che ha tentato invano di richiamarlo.

