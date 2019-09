Gabriel Garko, paparazzata-bomba. Al bar in dolce compagnia: beccato

Gabriel Garko è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura, ma sopratutto per la sua inimitabile bellezza. L’attore si è raccontato durante l’intervista rilasciata al settimanale Vero, parlando dell’amore per la recitazione e di come fin da piccolo ha seguito il sogno di diventare attore e dell’amore nella sua vita sentimentale.

L’attore aveva rivelato di essere “Follemente innamorato ma non chiedetemi altro”. Nell’intervista rilasciata sulla sua vita privata Gabriel Garko non aveva rivelato chi fosse la persona che ormai da tempo è al suo fianco. E, adesso, sull’attore pizzicato in un bar di piazza Mazzini a Roma con una bionda misteriosa, si è scatenato il gossip. Come riporta il quotidiano ”Il Tempo”, i due, vicinissimi al colossale palazzo della Rai, chiacchierano seduti a un tavolino del locale. È la nuova fiamma, un’amica o un incontro di lavoro? (Continua a leggere dopo la foto)









Il gossip è ormai acceso. Negli ultimi anni Gabriel Garko è finito spesso nel centro delle cronache rosa. Dopo la fine della storia con l’attrice Adua Del Vescovo l’attore, per via della sua amicizia con Gabriele Rossi, è stato punzecchiato su una presunta omosessualità. La storia con Adua è stata molto dolorosa per entrambi e a gennaio la giovane aveva confessato a Verissimo i motivi della rottura. (Continua a leggere dopo la foto)





”Rincorrevo un ideale di perfezione e di bellezza, e questo mi ha portato a desiderare la morte. Inizialmente non ho chiesto aiuto, sono stati i miei genitori che mi hanno spinta a curarmi, a volermi bene e poi mi sono rivolta a una clinica”. La giovane soffriva di anoressia ed era arrivata a pesare 34 chili. ”Ci siamo resi conto che non è una storia che poteva andare avanti, anche per l’età, è finita da quando ho iniziato a stare male, ma lui si è sempre dimostrato una persona carina nei miei confronti, è una persona splendida”. Gabriel l’ha infatti aiutata nel percorso di ripresa e non l’ha mai abbandonata nei momenti difficili. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo la fine della loro storia Gabriel non ha mai presentato nessun’altra ragazza e, come detto, è stato protagonista del gossip solo quando è stato accostato a Gabriele Rossi. In una recente intervista l’attore ha rivelato di essere innamorato ma non ha fatto nomi. Sarà la bionda paparazzata al bar insieme a lui? Chissà.

