Ilaria D’Amico, che gaffe con Mourinho. L’allenatore si arrabbia e la lascia da sola sul palco

Uno dei colpi di scena della serata di gala a Milano per i Best Fifa Football Awards 2019 è stato un imbarazzante siparietto tra Mourinho e la conduttrice Ilaria D’Amico. Tante le premiazioni durante la serata milanese. L’allenatore campione d’Europa con il Liverpool, Jurgen Klopp, ha vinto il premio ‘Fifa the Best’ come miglior tecnico della passata stagione. Klopp ha avuto la meglio su Pep Guardiola (Manchester City) e Mauricio Pochettino (Tottenham). “Grazie a tutti, a partire dalla mia famiglia – ha detto il tedesco dopo la premiazione al teatro alla Scala di Milano -. Nessuno vent’anni fa, dieci anni fa, cinque anni fa, si sarebbe potuto aspettare che stasera fossi io. Devo ringraziare il Liverpool, la proprietà, ma soprattutto i giocatori: un allenatore è bravo quanto lo sono i suoi giocatori e io sono davvero orgoglioso di allenare un gruppo così fantastico”.

All'attaccante del Barcellona Lionel Messi il premio per il miglior giocatore: l'argentino ha avuto la meglio sull'olandese Virgil Van Dijk (Liverpool) e sul portoghese Cristiano Ronaldo (Juventus) ed è stato premiato dal presidente della Fifa, Gianni Infantino. Alisson Becker del Liverpool vince invece il premio per il miglior portiere della passata stagione. Il brasiliano, ex estremo difensore della Roma, ha avuto la meglio sul connazionale Ederson (Manchester City) e sul tedesco Marc André Ter-Stegen ed è stato premiato dalla calciatrice brasiliana Marta.









Annunciata nel corso dell'evento la squadra ideale della scorsa stagione. Presenti due giocatori della Juventus: il difensore Matthijs De Ligt e l'attaccante Cristiano Ronaldo, non presente perché rimasto a Torino a curare il leggero infortunio che lo ha costretto a saltare il match a Brescia. Questa la Top 11: Alisson Becker, Sergio Ramos, Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Marcelo, Luka Modric, Frenkie De Jong, Eden Hazard, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Megan Rapinoe è la vincitrice del premio 'Fifa the Best' come miglior calciatrice della passata stagione. La statunitense ha avuto la meglio sulla connazionale Alex Morgan e sull'inglese Lucy Bronze.





Il 18enne attaccante Daniel Zsori è invece il vincitore del premio Puskas per il gol più bello della passata stagione. Il giovane ungherese ha sbaragliato la concorrenza per la splendida rovesciata messa a segno al terzo minuto di recupero con la maglia del Debrecen nel match contro il Ferencvaros nel campionato magiaro. Durante la serata Ilaria D'Amico e l'ex allenatore José Mourinho sono stati protagonisti di un siparietto molto imbarazzate. L'ex allenatore dell'Inter, al momento, ha molto tempo libero a sua disposizione ed è stato chiamato sul palco dalla presentatrice dell'evento, insieme a Ruud Gullit.





La giornalista di Sky Sport ha domandato chi sia l’allenatore ideale della top 11 stilata dalla Fifa con lo Special One che ha risposto in maniera netta: “Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo”, ha risposto a Ilaria D’Amico. L’ex allenatore del Chelsea ha poi deciso di abbandonare il palco visibilmente infastidito dalle parole della giornalista di Sky che ha provato in tutte le maniera a convincerlo a restare ma senza riuscirci. Clicca qui per guardare il video

