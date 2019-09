Lidia Schillaci è una concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1. L’artista di origini siciliane ha sviluppato la passione per la musica sin da giovane, perfezionando gli studi di pianoforte prima e quelli di canto dopo. E nella prima puntata del talent si è aggiudicata il podio con un’imitazione ai limiti della perfezione di Lady Gaga.

Nell’arco della sua carriera, Lidia ha affiancato diversi artisti importanti come Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Oltre al canto, Lidia ha anche intrapreso la carriera di compositrice: ha scritto la colonna sonora dei film Sbirri e Non smettere di sognare, per poi interpretare anche le cover di Silent Night per lo spot della Wind e Come te non c’è nessuno per il marchio della Nutella. La rivelazione di Tale e Quale Show è stata ospite di Caterina Balivo e ha raccontato la sua carriera, di nonna Rosina e anche del rapporto col padre. Non solo. La cantante ha ricordato l’esperienza a ‘Operazione Trionfo’, datata 2002, che le ha permesso di confrontarsi con star internazionali della musica come Celine Dion. (Continua a leggere dopo la foto)









”Sono successe delle cose che non mi aspettavo. Da lì sono arrivate le mie prime opportunità professionali. Mi trovo davanti Celine Dion e gli canto Summertime. Dopo il talent ho ricominciato a fare tanti provini. La discografia non era ancora pronta. Era il primo talent. Ho dovuto lavorare tanto”, ha raccontato a ”Vieni da Me”. ”E arriva il provino con Eros Ramazzotti con cui ho lavorato per sei anni, e 4 tour internazionali. Ho sostituito Anastacia. La tappa che mi ricordo di più a Sidney, cantavamo dopo Stevie Wonder. A volte è capitato che sono rimasta senza voce. Quando sei in giro può succedere a tutti. Devi essere sempre concentrata, ‘sul pezzo’. (Continua a leggere dopo la foto)





E, poi, fare tanto sport (corsa e palestra) per, poi, cantare. Ho tanta disciplina, e inquadrata”, ha spiegato la concorrente di Tale e quale show. Molto schiva e attenta a proteggere la sua vita privata, si è lascia però sfuggire alcuni dettagli sul fidanzato misterioso dopo essere stata incalzata dalla Balivo. La conduttrice non si è accontentata e alla fine è riuscita a scoprire che il suo compagno è un volto noto della tv. “Tutto vero, non c’è solo sui social“, ha detto la cantante ironizzando sul caso del matrimonio finto di Pamela Prati. “E non si chiama Marco e nemmeno Mark”. (Continua a leggere dopo la foto)





A questo punto la presentatrice ha insistito chiedendole di rivelare almeno se è romano o siciliano. “Romano, ma la vita privata è privata”, ha detto Lidia. Ma Balivo non molla e alla fine tra alcuni tweet ne pesca uno dove compare il nome del fortunato. Caterina lo mostra a Lidia che conferma, ma senza svelarlo. Il fortunato è Luca Favilla, maestro di Ballando con le stelle ed ex alunno di Amici di Maria De Filippi.

Andrea e Zoe, è successo dopo Temptation Island. La foto parla chiaro: ed è caos