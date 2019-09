Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip è andato in scena un acceso falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. Sconvolta dalla vicinanza tra il compagno e la tentatrice Zoe Mallucci, è stata la showgirl lanciata in televisione dal Bagaglino a chiedere il falò immediato. Andrea non ha nascosto al pubblico la sua intolleranza a certi atteggiamenti assunti dalla Caldonazzo (si parla solo di innocui balletti fatti insieme ai tentatori) che lo hanno mandato ‘fuori di testa’.

"La tua è una vendetta, quindi?", ha domandato la Caldonazzo al suo fidanzato, alla luce della condotta infedele. "Non è una vendetta, ma è una conseguenza", ha così risposto l'imprenditore romano alla sua fidanzata, alludendo all'intesa venutasi a creare tra lui e la tentatrice 21enne Zoe Mallucci. Nathalie trova insulso e ripugnante il fatto che Andrea si sia avvicinato alla giovanissima Zoe.









"Mi dispiace aver interrotto questa soap opera (Nathalie allude al flirt di Andrea con Zoe, ndr), perché ci stava appassionando tutti. Penso di non aver mai visto qualcosa di più triste… Alessia perdonami (Nathalie parla alla Marcuzzi, esce di scena e lascia il falò di confronto con Andrea, ndr), ma ne ho viste troppe". Sui social la Caldonazzo è diventata un vero idolo. Il comportamento di Andrea è stato giudicato da tutti viscido e anche l'ex moglie è intervenuta per dire la sua. E ci è andata giù in maniera molto pesante, rivelando il tradimento di Andrea. Tradimento scoperto dai figli.





"Caro Andrea, essendo ancora purtroppo tua moglie, volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi io presi una decisione importante e non tu. Pensa che la punizione miglirore fosse quella di lasciare mio marito all'amante… AVEVO RAGIONE. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te", ha scritto Daniela dopo la puntata di Temptation Island Vip.





A poche ore dalla puntata, sui social è arrivato un indizio che ha scatenato tutti. Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe si stanno frequentando anche dopo Temptation Island Vip. I due hanno postato la foto di un pranzo con vista mare nello stesso ristorante di Fregene e lo scatto parla chiaro. Andrea e Zoe hanno eliminato le due foto, ma era ormai troppo tardi. Le foto a pranzo fuori insieme sono già ovunque.

