Fabrizia De André, la svolta sexy. Sul pavimento così: “Sei un meraviglioso fiore”

La partecipazione di Francesca De André a Domenica Live è stata una serie di colpi di scena ed importanti rivelazioni: secondo quanto scoperto dopo l’uscita dal Grande Fratello, il tradimento di Giorgio Tambellini sarebbe stato organizzato proprio dalla sorella Fabrizia con la complicità di Biagio D’Anelli. Dopo essersi lasciati durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Francesca De André è tornata con l’ex Giorgio e ha dato l’annuncio del ritorno dell’amore durante “Domenica Live”.

Com'è noto a chi ha seguito le vicende della Casa di Canale 5, fu proprio la sorella della De André a starle vicino quando Francesca venne messa al corrente di essere stata ingannata dal suo uomo, fotografato insieme ad una bionda – e poi una mora – in atteggiamenti intimi. I due si lasciarono davanti alle telecamere del Grande Fratello e fu Fabrizia De André a stare vicino alla sorella consolandola nei momenti di maggiore sconforto. A distanza di tempo dall'accaduto, Francesca è tornata nel salotto di Domenica Live insieme a Giorgio Tambellini con il quale ha deciso di riprovarci.









"Non è assolutamente come hanno voluto raccontare – ha fatto sapere la nipote di Faber – . C'è stato un bacio che Giorgio mi ha confessato". Francesca De André, quindi, è scesa nei dettagli di quanto accaduto e spiegato che tra lei e la sorella non ci sono più rapporti: "Fabrizia ha fatto finta di essere disperata e si è inventata insieme a Biagio la scenetta, parlando di un vocale che non esiste e, proprio per questo, Giorgio li sta querelando. È stato un complotto del quale io ho sofferto tantissimo!".





"Ho appena finito di vedere la replica di Domenica Live perché pare che una persona o delle persone vorrebbero denunciarmi e querelarmi. Ho delle cose da dire a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. – ha risposto Biagio D'Anelli – Primo: cara Francesca De Andrè ti ricordo che in casa Giorgio Tambellini è entrato dicendo "Si ti ho tradito, ho fatto quello che ho voluto perché tu non c'eri e avevo bisogno di scaricare". Il video sfogo di D'Anelli è accompagnato dalla didascalia: "Io e @fabriziadeandre abbiamo complottato il tradimento di @giorgiotambellini nei riguardi di @francescadeandre Dopo questa cosa Credo anche che Dumbo voli….". Fabrizia De André ha deciso di non parlare. Dal canto suo la nipote di Faber sembra essere abbastanza tranquilla. Sempre più pacata e composta rispetto a Francesca.





“O ti preoccupi di piacere a tutti o sei una persona libera”, scrive oggi la De André a corredo dello scatto pubblicato su Instagram qualche ora fa. E solo poco prima aveva scritto: “Vorrei essere come l’acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare e lì si ferma a meditare per scegliere se esser ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare”. Poi una foto sdraiata a terra, in una foto ripresa dall’alto, Fabrizia De André indossa un mini abito a corolla in cui “Sembra un meraviglioso fiore…”.

