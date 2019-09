Momento magico per l’ex partecipante di Temptation Island, Georgette Polizzi, sposatasi il 15 settembre scorso con Davide Tresse. Nemmeno il tempo di godersi le nozze che la 36enne stilista originaria di Vicenza è già pronta a fare un altro passo importante della sua vita. Di cosa si tratta? Il suo forte desiderio è avere un bambino.

Georgette, colpita dalla sclerosi multipla, non riesce a dare alla luce bimbi ma indica la strada da percorrere per la risoluzione del problema. L’obiettivo è ricorrere alla fecondazione assistita, come ha confessato lei stessa al settimanale Spy: “Un figlio con Davide? Ci stiamo lavorando. Ma non sarà certo facile. La malattia, purtroppo, non mi permette di programmarlo. Lo potrò fare solo con l’assistenza medica perché la malattia mi ha tolto anche questa gioia. Mi aiuterà la fecondazione assistita. Questa è la mia vita e ho voglia di pensare solo positivo”. (Continua dopo la foto)









Già l’anno scorso l’influencer veneta aveva manifestato la sua grande voglia di essere un giorno una mamma: “Ci stavamo lavorando e poi mi sono ammalata. Prima devo sottopormi a due cicli di terapia – aveva riferito Georgette – e poi verso marzo posso riprovarci”. Ma a quanto pare ogni tentativo è stato vano e dunque l’unico percorso da intraprendere è chiedere aiuto alla medicina. (Continua dopo la foto)









Parlando della sua carriera professionale, cosa fa Georgette Polizzi? Ha creato un suo brand, denominato ‘Georgettepol’, ed ha aperto un sito web dove racconta gli aspetti della sua vita e la passione nei confronti della moda. Su Instagram è seguita da circa 581 mila followers. Invece suo marito di cosa si occupa?. (Continua dopo la foto)

Davide, classe 1983, è anche lui di Vicenza e lavora come agente di commercio. Ha una grande passione verso la moda e lo si può identificare come un fashion blogger. Inoltre, è un grande appassionato di automobili, prendendo parte anche ad una campagna pubblicitaria in compagnia di Veronica Ciardi. La sua esistenza è stata segnata da un grave lutto avvenuto nel 2017, quando ha perso il suo amato papà mentre lui si trovava in vacanza in Sardegna. Infine, ama gli animali, in particolare i cani. Per il suo adorato cagnolino ha deciso addirittura di aprire una pagina Instagram, chiamata Carlo TheBoss.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi rivela l’ossessione di Lorenzo Riccardi: “È fissato”