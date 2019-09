La data delle nozze Cristina Chiabotto l’ha tenuta segreta fino all’ultimo momento. Poi è stata proprio lei ad annunciare via social di essere diventata la signora Roscio. Attraverso il suo profilo Instagram, la bellissima Cristina, ex Miss Italia, ha postato uno scatto che la ritrae insieme al marito all’uscita della chiesa e, a didascalia, ha scritto: “… 21 Settembre 2019… Che sia una cosa sola” e un cuore.

Un matrimonio da favola quello di Cristina e il suo Marco Roscio: il sì nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, in provincia di Torino, poi i festeggiamenti, con circa 400 invitati, nella suggestiva reggia di Venaria. Tra la miriade di invitati tantissimi ospiti famosi, come l’ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo e i calciatori Andrea Pirlo, Claudio Marchisio e Christian Panucci, il presidente del J Museum Paolo Garimberti, e l’avvocato Luigi Chiappero, presidente dell’Ente Parco La Mandria. (Continua dopo la foto)









La sposa era un incanto e per il suo giorno più bello ha voluto indossare due abiti. Il primo, quello che ricorre più spesso nelle tante foto apparse sui social durante il matrimonio, per pronunciare il fatidico sì in chiesa era uno splendido abito bianco da principessa. Nel dettaglio, un modello in pizzo con la gonna con lo strascico e il corpetto scollato con le maniche lunghe e trasparenti. (Continua dopo la foto)





Sempre nel primo outfit, Cristina Chiabotto ha scelto preziosi orecchini pendenti, un bouquet di rose e fiori bianchi e un lunghissimo velo di tulle che ha attaccato al mezzo raccolto che le lasciava cadere alcuni ciuffi di capelli sul viso. Poi, nel corso del ricevimento, proprio quando in serata si è dato il via alle danze, il cambio d’abito. Il secondo vestito era sempre bianco ma di raso. Senza spalline ma con una cinta gioiello che le segnava il punto vita, un bustino a doppio petto e gonna ampia liscia. (Continua dopo le foto)







Marco Roscio ha invece scelto un completo blu scuro, classico e senza tempo. Gli sposi sono apparsi più belli e raggianti che mai. I due hanno brindato e ballato, si sono scatenati insieme agli altri invitati per poi godersi un ballo romantico da soli in mezzo alla pista. Il primo incontro tra Cristina e Marco è avvenuto soltanto un anno fa e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. E ora sono si sono giurati amore eterno.

Cristina Chiabotto, l’ex Fabio Fulco reagisce così alle sue nozze (non proprio da gran signore…)