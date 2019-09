Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: dopo la notizia della convivenza, l’indizio sui social che fa sognare i fiori d’arancio. Ovvero un pensiero super romantico che l’attrice ha lasciato sul suo profilo Instagram con cui sembra essere tornata davvero a credere nell’amore e ad avere voglia di provarci di nuovo. Quindi il sospetto che non siano solo voci quelli che descrivono Ambra come una donna talmente innamorata da essere vicina al matrimonio con il suo compagno.

Ma va fatto un passo indietro. Non solo quello di Cristina Chiabotto e il suo Marco Roscio. C’è stato un altro matrimonio vip lo scorso weekend: quello di Camilla Filippi, l’attrice famosa per aver interpretato numerose fiction (ricordiamo ‘Tutto può succedere’ su Raiuno) e Stefano Lodovichi, il regista che l’ha diretta nel thriller ‘In fondo al bosco’. Nozze da favola in una cornice da sogno, Antonello Colonna Resort e Spa a Lavico, Roma. (Continua dopo la foto)









La cerimonia è stata celebrata all’aperto, in stile “americano” e a festeggiare gli sposi c’erano tantissimi volti noti. I fiori d’arancio della bella Camilla Filipi hanno infatti riunito gli attori Giulia Michelini e Filippo Nigro, la conduttrice Andrea Delogu con il marito Francesco Montanari, l’attore di “Romanzo criminale – La serie”. E poi naturalmente molti colleghi della serie tv di Raiuno, come Benedetta Porcaroli. (Continua dopo la foto)





E c’era anche Ambra Angiolini, che ha voluto condividere con i suoi follower l’emozione che le ha suscitato un pomeriggio all’insegna dell’amore. Ha postato una foto con gli sposi al momento delle promesse e scritto “Questa è la prova che dopo il ‘… e vissero felici e contenti’ c’è qualcosa …. L’AMORE che riparte. Grazie alla mia bella amica @camillafilippiofficial ed a @stefano.lodovichi per avermelo ricordato #instalove #bride #amore”. (Continua dopo foto e post)







Un pensiero profondo e molto romantico che sembra raccontare una rinnovata fiducia nell’amore da parte di Ambra, che da 2 anni è felice con Max Allegri. Hanno da poco deciso di andare a vivere insieme a casa di lei, a Brescia e ora mancano solo le nozze. Secondo i rumor, lui già da tempo starebbe pensando al matrimonio, e tra i due, quella che prende tempo su questo, sarebbe proprio Ambra. Ma per molti dopo questo post sembrerebbe convinta a fare il grande passo con l’uomo che le ha fatto dimenticare la dolorosa separazione da Francesco Renga.

