Meghan Markle, spiacevole incidente al matrimonio della sua amica stilista a Roma

Questa sì che è una notizia bomba. Che potrebbe fare la fortuna di qualcuno. Secondo indiscrezioni, pare che Meghan Markle abbia perso un prezioso orecchino di diamanti a Roma. La duchessa era andata nella capitale per il matrimonio della sua amica stilista Misha Nonoo ma quella visita le è costata davvero cara… Pare infatti che durante la trasferta a Roma, Meghan abbia perso un orecchino preziosissimo, Ora, ovviamente, a Roma è scattata la caccia all’orecchino che varrà più o meno come un’intera vita di lavoro di noi poveri mortali.

La moglie di Harry si sarebbe accorta di non averlo mentre si trovava all'interno della villa Aurelia al Gianicolo. Appena la duchessa si è accorta di non avere più l'orecchino, ha subito avvisato la sicurezza e tutto lo staff. E sono partite immediate le ricerche che, però, non hanno avuto risultati. L'orecchino non è ancora stato trovato. O forse è stato trovato da qualcuno che non intende restituirlo? E chi lo sa…









La sicurezza e lo staff sono stati subito allertati, dando il via a una serie di ricerche senza sosta, che però non hanno prodotto il risultato sperato. Ovviamente a Roma tutti camminano a testa bassa nella speranza di trovare quel tesoro del valore inestimabile. Ma non conviene tenerselo: di sicuro la Corona offrirà una lauta ricompensa a chi ritroverà il prezioso gioiello di Meghan… Ora tutti si stanno chiedendo come Meghan abbia giustificato la perdita dell'orecchino alla Regina Elisabetta che non avrà preso bene la vicenda.





Il valore reale dell'orecchino non è stato reso noto ma è un orecchino grande, tutto tempestato di diamanti, appartiene alla Corona britannica e di certo vale un patrimonio. Si tratta dell'orecchino che vedete nella foto qua sotto: un gioiello che di certo non passa inosservato. La Regina sarà infuriata: già non aveva visto di buon occhio quella trasferta di Meghan e Harry, dopo questo fatto, poi… Meghan si è cacciata in un brutto guaio…





E non la passerà liscia. Anche perché la Regina aveva consigliato ai due di restare a casa e di non lasciare Archie da solo. Ma Harry e Meghan hanno disubbidito. Oltre a Meghan e Harry, al matrimonio della stilista Misha Nonoo con il multimilionario statunitense Michael 'Mikey' Hess, c'era anche Katy Perry in abito di tulle rosa e occhiali da sole bianchi e neri al braccio di Orlando Bloom, e l'attore e conduttore James Corden con la moglie Julia Carey.

