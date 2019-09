Cristina Chiabotto sposa-principessa. Un sogno: le foto più belle e chi è il marito

Cristina Chiabotto si è sposata. Nella chiesa di San Uberto della reggia di Venaria, ha detto sì al fidanzato Marco Roscio. Alla cerimonia erano presenti più di 400 invitati, alcuni dei queli legati alla Juventus, di cui la Chiabotto è grande tifosa, come l’ex amministratore delegato bianconero Antonio Giraudo e gli ex giocatori Andrea Pirlo e Claudio Marchisio.

I due si sono incontrati soltanto un anno fa e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L'ex Miss Italia e l'imprenditore piemontese hanno scelto di sposarsi nella chiesa di Sant'Uberto a Venaria Reale, in provincia di Torino, che per l'occasione è stata allestita da Vincenzo Dascanio, originale ed eclettico designer di eventi e allestimenti e dalla wedding planner Eva Presutti. La relazione tra Cristina, 31 anni, e Marco, 33, è diventata pubblica nel giugno 2018, quando i due sono stati paparazzati a Portofino, durante un pranzo romantico tra carezze, baci, e sorrisi.









Marco Roscio, general manager di una grande cartiera piemontese, è sconosciuto ai riflettori. Nell'autunno 2017, era finita tra Chiabotto e lo storico fidanzato Fabio Fulco, dopo 12 anni insieme. La donna che avevo idealizzato non è mai esistita», aveva fatto sapere l'attore all'epoca, accusando lei di averlo lasciato perché non pronta per una famiglia.





Cristina, invece, si era commossa nell’ammettere: «Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi».

La Chiabotto non poteva apparire più radiosa di così nell'abito bianco tradizionale, con delicati inserti in pizzo e un bouquet di fiori bianchi. Un matrimonio romantico, raccontato sui social anche dalla stessa Chiabotto.





La data delle nozze è stata tenuta segreta fino all’ultimo momento ed è stata proprio la Chiabotto ad annunciare via social di essere diventata la signora Roscio. Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex Miss Italia ha postato uno scatto che la ritrae insieme al marito all’uscita della chiesa e, a didascalia, ha scritto: “… 21 Settembre 2019… Che sia una cosa sola” e un cuore.

