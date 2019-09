Emma Marrone: dopo lo stop arriva anche il messaggio dei Elodie

Un vero e proprio coro di sostegno e solidarietà, da parte di amici e colleghi ma anche di fan. Dopo l’annuncio di Emma Marrone, costretta a prendersi una pausa per un problema di salute, ‘Forza Emma’ è diventato un trend topic di Twitter. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, aveva scritto Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’.

“Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute – scrive l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste – Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi – sottolinea Emma – Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Siamo con te”, “Ti aspettiamo più forte di prima”, “Sei una guerriera supererai anche questo piccolo ostacolo”, si legge in alcuni messaggi. Cuori e ed emoji della forza per Fiorello, un cuore anche per Fiorella Mannoia. “Forza! Siamo tutti con te”, si legge nel post di Elisa D’Ospina. Elodie Di Patrizi, ospite a Domenica In, ha espresso tutto il suo sostegno alla collega salentina, che ha avuto modo di conoscere nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)





«Emma è una donna molto forte, che stimo tanto, e so che affronterà tutto con forza. Penso sappia che le vogliamo bene tutti, spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio per dirle che siamo tutti con lei», ha detto Elodie. E Mara Venier si unisce a lei per comunicarle solidarietà in questo momento difficile. In onda un’intervista rilasciata da Emma proprio sulla sua malattia.

