Doveva succedere, lo sapevamo tutti. Ne abbiamo parlato in conseguenza al suo grandioso addio al nubilato a Israele: Cristina Chiabotto e Marco Roscio si sono sposati. È stata l’ex Miss Italia a condividere sui social una foto dell’evento. Il matrimonio con l’imprenditore piemontese è stato celebrato a Venaria Reale, un comune in provincia di Torino, dopo circa due anni d’amore. “21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola” ha scritto la Chiabotto su Instagram pubblicando una foto scattata subito dopo l’uscita dalla chiesa. Le nozze con l’imprenditore sono arrivate a circa due anni dal primo incontro.

Per 12 anni, l’ex Miss Italia 2004 è stata legata all’attore Fabio Fulco. Cerimonia blindatissima per Cristina Chiabotto e Marco Roscio. Pochissime le foto disponibili in rete dell’evento in attesa dell’esclusiva venduta a un noto giornale italiano. Dopo la cerimonia religiosa celebrata all’interno della chiesa di Sant’Uberto a Venaria, gli sposi e 400 invitati si sono trasferiti all’interno della Reggia per il ricevimento nuziale. Continua a leggere dopo la foto









Presenti, tra gli altri, l’ex ad della Juventus Antonio Giraudo, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Decine i messaggi di auguri arrivati alla coppia via Instagram. Nessun commento da parte dell’ex compagno storico di Cristina, Fabio Fulco. La loro storia si era interrotta con profondo dolore da ambo le parti ma per volere dell’ex Miss Italia. Marco Roscio è un imprenditore piemontese di 32 anni, direttore generale della cartiera Giacosa di Front. Continua a leggere dopo la foto





Ex calciatore che ha militato nelle giovanili della squadra di proprietà degli Agnelli, come la Chiabotto tifa per la Juventus. L’ex reginetta di bellezza ha raccontato pochissimo della sua nuova storia d’amore. “Sono scaramantica, quindi preferisco evitare. Non riesco a parlare dei miei sentimenti” si era schermata. Circa un mese fa si stava godendo una vacanza, regalata dalle amiche per il suo addio al nubilato, a Tel Aviv e Gerusalemme, mete tanto sognate. Continua a leggere dopo la foto







Oggi, invece, Cristina Chiabotto ha realizzato il suo desiderio e ha sposato il fidanzato, ormai marito, Marco Roscio. Una storia di quelle che fanno battere il cuore, nata all’improvviso dopo la fine di una lunga relazione. Marco e Cristina sono una coppia relativamente fresca. Si sono conosciuti, infatti, circa un anno fa e non si sono più lasciati. Cupido deve aver preso davvero bene la mira, perché in pochissimo tempo, i due, hanno capito di non poter far a meno l’uno dell’altro e hanno deciso di sposarsi.

Ti potrebbe anche interessare: “Osceni”. Stavolta i ‘Ferragnez’ esagerano e le critiche sono feroci