“Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli…”, inizia così la meravigliosa lettera di Michelle Hunziker indirizzata al fidanzato della sua ‘piccola’ Aurora. Una premessa che fa subito capire cosa sta per dire la bella showgirl a entrambi i ragazzi. A quanto pare la fan numero uno della giovane coppia Aurora Ramazzotti – Goffredo Cerza è proprio mamma Michelle.

E lo abbiamo capito dopo la bellissima rivelazione che la Hunziker ha fatto sul suo profilo Instagram, postando uno scatto di sua figlia insieme al suo fidanzato che ha collezionato migliaia di like e migliaia di commenti. Cos'avrà detto Michelle Hunziker a proposito della bellissima storia d'amore che sta vivendo la sua Aurora da ormai due anni?









E continua: "Un po' per scaramanzia, un po' perché ci si affeziona di bestia e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!!D'altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte". Inizia così la didascalia che accompagna lo scatto postato da Michelle Hunziker e che ritrae sua figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.





O meglio: "Ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d'animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: "ma mamma piantala… non lo pensare neanche! C'è tempo!" Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!".







È schietta la felicità di mamma Michelle. Michelle Hunziker ha inoltre precisato di aver fatto i complimenti ai genitori di Goffredo Cerza per come hanno educato il loro figlio. Una relazione, quella di Aurora e Goffredo, che procede per davvero a gonfie vele. Il loro è un amore che sembra pazzesco, pieno di rispetto e passione, senza problemi (anche se siamo sicuri ci saranno come in ogni coppia che si rispetti) ma con amore, tantissimo amore puro.

