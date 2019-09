Emma Marrone e la sfida alla malattia. Il commovente gesto di Carlo Conti: brividi

“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”. Inizia così il post di Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ‘’, l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste.

“Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi’’, ha sottolineato Emma. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!”. Tanti i messaggi per la cantante, tra questi quello di Carlo Conti durante la puntata di Tale e quale show. Un ricordo legato alla Marrone che fu valletta di Conti insieme ad Arisa e Rocio Muñoz Morales al Festival di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Emma è stata al mio fianco nel mio primo Sanremo insieme ad Arisa e a Rocio. A lei voglio mandare un abbraccio gigantesco’’, ha detto il conduttore. Durante il programma Sara Facciolini dell’Eredità si è esibita con il brano di Emma Marrone “Dimentico tutto”, singolo estratto dal terzo album in studio “Schiena” e pubblicato il 21 giugno 2013. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla fine Sara ha rivolto un abbraccio alla cantante che ha provato a imitare: “Siamo tutti con te!”, ha detto la showgirl. Un saluto anche da parte di Giorgio Panariello, membro della giuria: “Voglio salutare la mia amica Emma. Un bacio”.

Incendio terrorizza città. Cittadini evacuati e scuole chiuse: la situazione