Luca Sardella innamorato a 63 anni: baci e coccole con la fidanzata (mai vista)

Luca Sardella lo ricordavamo da quando (si era ormai alla fine del secolo) costituiva un pezzo forte della Rai Uno del mattino, tra piantine e natura insieme alla sua compagna d’avventura Janira Majello. Sardella si è laureato in agraria, ma inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come paroliere e cantautore. Ha esordito con il brano ”Io, io senza te”, lanciata da Fausto Leali nel lontano 1984.

Il suo vero successo arriva con i programmi di giardinaggio. Dopo aver arredato giardini per alcuni personaggi famosi conduce uno spazio dedicato all'interno di Mattina 2. Nel 1992 iniziano le trasmissioni condotte insieme a Janira: Verdissimo, Verdemattina e La vecchia fattoria. Poi Sardella si occupa solo di musica pubblicando un CD contenente ben settanta cover di canzoni italiane.









Il 2008 segna il ritorno in televisione, con Garden, Mattina in famiglia, I Fatti Vostri e Linea Verde – Orizzonti. Dal 2015 tiene nel programma di Canale 5 Striscia la notizia la rubrica "Speranza verde". A partire dal 17 settembre 2016, poi, debutta sulle reti Mediaset con il programma Parola di Pollice Verde condotto insieme alla figlia Daniela su Rete 4.





Durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip (2017) Luca Sardella ha fatto una visita a sorpresa dentro la Casa del GF. L'agronomo è stato chiamato per insegnare ai Vip come curare le piante e alcune loro proprietà. Così lo staff ha messo a disposizione piante semi e attrezzi da giardinaggio per mettere alla prova il pollice verde dei Vip seguendo gli insegnamenti di Luca.





Luca Sardella è stato sposato e dal matrimonio è nata la figlia Daniela. La moglie è però scomparsa prematuramente, quando la figlia era ancora una ragazzina. Nel settembre del 2019 il conduttore, a 63 anni, è stato paparazzato insieme alla sua compagna. Un pranzo a due e poi una passeggiata tra chiacchiere, abbracci e baci.

