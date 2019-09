“Ho fatto sesso a tre”. L’attrice lo confessa apertamente ma con amarezza

Tradimenti, corna, rapporti a tre. È quel che ha vissuto l’attrice Demi Moore quando era sposata con Ashton Kutcher. La Moore racconta nella sua autobiografia, Inside Out, i segreti della sua relazione con Ashton Kutcher. Secondo quanto rivelato da RadarOnline, nel libro l’attrice racconta che l’ex marito l’ha tradita due volte e le ha persino chiesto di avere un rapporto a tre. Questo ultimo fatto sarebbe successo poco dopo il loro matrimonio che è stato celebrato nel 2005.

Ma come sono andate le cose? Pare che il rapporto a tre abbia avuto luogo nel periodo in cui Demi Moore e Ashton stavano cercando di avere un bambino. Lui voleva rendere più “intrigante” il rapporto e le avrebbe fatto la richiesta choc. Richiesta da lei accettata per una sola ragione: voleva dimostrare che era una moglie degna di lui. “Volevo mostrargli quanto poteva essere fantastico e divertente” si legge nel libro. Ma quel rapporto a tre è l’inizio della fine. Perché poi arrivano i tradimenti. Continua a leggere dopo la foto









Secondo quanto riporta il Daily Mail, Moore era a New York City nel 2010 quando sulla rivista “Star” ha letto che Kutcher aveva dormito con Brittney Jones. “Era paranoico e non voleva scrivere nulla che lo mettesse nei guai. Gli ho chiesto se volesse incontrarmi e mi ha detto di si”, ha rivelato la Jones. Ma, all’epoca dei fatti, Ashton Kutcher aveva negato tutto. Ma Demi Moore è sicura di quel che scrive e sostiene di aver parlato col marito di quel fatto. Continua a leggere dopo la foto





Dopo un confronto lui ha ammesso di essere andato a letto con la Jones. Ma ha cercato di trovare una giustificazione al suo comportamento meschino. “Ashton ha detto che avere un rapporto a tre ha rotto gli argini e, in una certa misura, questo ha giustificato ciò che ha fatto dopo”, ha scritto Moore, secondo RadarOnline. Ma quel tradimento non è bastato a far finire il loro matrimonio. E i due sono rimasti insieme. Poi il secondo tradimento. Continua a leggere dopo la foto





A un addio al celibato Ashton Kutcher ha incontrato Sara Leal che all’epoca aveva 22 anni. E ha tradito Demi Moore. “Mi sono sentita male. Sapevo che era vero”, ha scritto l’attrice nel suo libro. I due attori che formavano una coppia bellissima, si sono divisi nel 2011 e, due anni dopo, hanno divorziato ufficialmente. Ora lui è felicemente sposato con l’attrice Mila Kunis e ha due figli. Secondo UsWeekly, ha commentato così il libro di Moore: “Questa è la verità di Demi”.

