“Sposati in segreto”. Francesco Monte, la voce bomba sull’ex di Cecilia Rodriguez

Francesco Monte e la sua fidanzata Isabella De Candia sono ufficialmente sposati? È la clamorosa indiscrezione che sta circolando in queste ore. La voce di corridoio racconta che l’attore e influencer originario di Taranto si sia unito in matrimonio con la bella Isabella negli Stati Uniti, durante le vacanze trascorse in estate in California. Ma altre supposizioni sono ancora più incredibili: il matrimonio potrebbe essersi reso necessario perché la ragazza aspetterebbe da lui un figlio.

Molte critiche sono state rivolte dai fan alla coppia, accusata di stare insieme soltanto per una maggiore visibilità. Lei però in passato ha commentato in maniera eloquente, affermando: “La verità a volte è più semplice di quello che si crede”. Un segnale esplicito del loro grande amore sbocciato nella stagione estiva sono alcune foto postate dallo stesso Monte su Instagram lo scorso 19 agosto, in compagnia della sua dolce metà negli Usa. Il matrimonio segreto si è potuto materializzare proprio in quelle calde giornate americane? Chissà se i due risponderanno a queste insinuazioni. (Continua dopo la foto)









Ma prima di De Candia con chi ha instaurato rapporti sentimentali il bellissimo 31enne ionico? Come non dimenticare la relazione con Cecilia Rodriguez, bruscamente interrotta durante la partecipazione della ragazza al ‘Grande Fratello Vip’, quando iniziò una storia con Ignazio Moser. Successivamente è stato fidanzato con Giulia Salemi, ma le loro strade si sono divise nello scorso mese di giugno. Prima di legarsi alla De Candia, si parò di un flirt tra Monte e la favolosa conduttrice sportiva Diletta Leotta, ma nessuno dei due ha mai confermato un particolare avvicinamento. Ora è tempo invece di dedicarsi a tempo pieno alla sua Isabella. (Continua dopo la foto)









Cosa sta facendo adesso Monte nella sua vita professionale? E’ uno dei concorrenti del programma televiso di Carlo Conti, ‘Tale e quale show’, in onda su Rai 1. L’attore si è cimentato nell’imitazione dell’artista Mahmood, interpretando il pezzo ‘Soldi’, col quale il cantante ha vinto lo scorso Festival di Sanremo. L’esibizione musicale di Monte ha diviso la critica, tra chi era entusiasta della sua prova e chi invece lo ha ritenuto inadeguato. La giudice Goggi ha commentato così il Monte cantante: “Hai cantato con umiltà e timidezza”. Panariello si è invece espresso in questo modo: “La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro”- ha ironizzato il comico.

“Ecco quante volte ho tradito Giulia De Lellis”. Andrea Damante parla per la prima volta: la rivelazione