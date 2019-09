“C’è una piccola persona dentro di me”. Quinto figlio in arrivo per la splendida coppia super famosa

Quinto figlio in arrivo! Ma questa è una notizia grandiosa, specie perché questa gravidanza segue un aborto che la coppia aveva avuto a inizio 2019. “È ancora molto presto … ma abbiamo scoperto che c’è una piccola persona dentro di me – ha scritto la vip sui social pubblicando l’ecografia – Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa della perdita che abbiamo sperimentato in primavera. Vogliamo condividere queste notizie perché siamo eccitati e non vogliamo nascondere la gravidanza. Questi primi mesi sono difficili per stanchezza e nausea … e non voglio fingere di sentirmi bene”.

A dare la lieta notizia è Hilaria Baldwin, moglie dell’amatissimo attore Alec Baldwin che diventerà di nuovo padre a 61 anni. Dal momento che Alec e Hilaria avevano vissuto il trauma dell’aborto a inizio anno, la donna ha chiesto ai paparazzi di non starle troppo addosso. “La mia unica richiesta è che i media non mandino fotografi a seguirmi o che i media acquistino foto di paparazzi indipendenti, incoraggiandoli a starmi addosso. “. Continua a leggere dopo la foto









“Voglio rimanere in pace in questo periodo molto precoce della mia gravidanza ed essere inseguita dalle telecamere non è negli ordini del medico”. E così l’attore, 61 anni, già padre di Ireland (23 anni) avuta con Kim Basinger, è quasi arrivato al sesto figlio, mentre gli altri quattro piccoli della coppia sono: Carmen Gabriela (6 anni), Rafael Thomas (4 anni), Leonardo Ángel Charles (3 anni) e Romeo Alejandro David (15 mesi). E ora il piccolo che è nel grembo di Hilaria. Un bimbo molto desiderato… Continua a leggere dopo la foto





I figli sono il sale della vita e Alec Baldwin e la moglie Hilaria lo sanno meglio di chiunque altro. Ecco perché già da tempo avevano dichiarato l’intenzione di avere un altro bebè. “Abbiamo quattro figli. Lei vuole averne un altro. Ne avremo un altro”, aveva detto in una intervista al programma televisivo “Hiking with Kevin”. Ad aprile la coppia aveva avuto un bambino e lei aveva comunicato la tragica notizia su Instagram, straziata dal dolore. Continua a leggere dopo la foto







“Non c’era il battito cardiaco oggi durante la mia ecografia – aveva scritto su Instagram a didascalia di uno scatto di famiglia – quindi è finita…”. Un dolore di quelli che non passano ma che Hilaria ha cercato di superare grazie all’amore: “Sono circondata da tale amore e mi sento così fortunata. Grazie a tutti per aver ascoltato, per il vostro sostegno e per aver condiviso le vostre storie personali. Siamo più forti insieme…”, aveva scritto in quell’occasione. E ora, per lei, è arrivato finalmente il momento di festeggiare…

