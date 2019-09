Clamorose dichiarazioni al settimanale ‘F’ sono state rilasciate dall’attrice Eva Grimaldi, la quale si è soffermata sui difficili momenti vissuti soprattutto quando era una bambina. Questo il suo commovente ricordo: “Ho avuto un’infanzia bella a Verona, anche se a scuola ho frequentato classi speciali. Ero dislessica e balbuziente. Lo sono diventata con uno spavento a sei anni quando, rientrando a casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la mia testa. Mia madre mi portò da una logopedista – aggiunge Eva – e mi mise in una scuola privata. Per pagare la retta faceva le pulizie alle suore gratis”.

La Grimaldi racconta di aver mangiato grazie alla Caritas e confessa in che modo amava divertirsi: “Sono cresciuta con i pacchi della Caritas. Non è stato facile, ma mi rifugiavo nel mio mondo, giocavo con le bambole senza braccia e occhi che mi arrivavano con i pacchi Caritas, ma per me erano bellissime. Mi mettevo davanti allo specchio con una spazzola e mi trasformavo, imitando le cantanti famose”. (Continua dopo la foto)









Per fortuna la vita dell’attrice italiana 58enne non è stata contraddistinta esclusivamente da cattive notizie. Il 19 maggio di quest’anno si è infatti sposata civilmente con l’attivista e politica Imma Battaglia, con la quale aveva instaurato una relazione dal 2010. In passato è stata legata anche con l’attore Gabriel Garko e nel 2006 convolò a nozze con l’imprenditore Fabrizio Ambroso. I due divorziarono nel 2013. (Continua dopo la foto)









Anche dal punto di vista professionale attualmente sta vivendo un periodo molto interessante. E’ concorrente della nona edizione del programma ‘Tale e quale show’, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti. Nel 2017 partecipò inoltre alla dodicesima edizione del reality show ‘L’Isola dei Famosi’ arrivando sino alla finale e piazzandosi al terzo posto in classifica. L’anno successivo recitò in due film: nella commedia ‘Il mio uomo perfetto’ e nel thriller ‘Respiri’, il lungometraggio presentato in anteprima al Festival del Cinema Europeo. Cosa le riserverà il futuro? Difficile prevederlo con certezza, ma se le ultime novità professionali e sentimentali sono più che positive come vi abbiamo riferito, è ipotizzabile una carriera ed una vita personale ricche ancora di mille soddisfazioni.

