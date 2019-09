Asia Nuccetelli continua ad essere molto attiva sui social. L’ultima foto postata sul suo account Instagram ne è una chiara dimostrazione. Uno scatto sensuale, quello postato dalla figlia di Antonella Mosetti, che ha commentato con una frase di un celebre brano di Vasco Rossi: “Ma dove vai?! Ma cosa fai?! tanto oramai sei Mia.”

Tantissimi i commenti e soprattutto i complimenti ricevuti dalla figlia dell’ex stellina di Non è la Rai. Tra questi spicca proprio quello di mamma Antonella che sottolinea la bellezza di sua figlia. “Missile terra aria SBAAAMMM!”, ha scritto la Mosetti sotto lo scatto che mostra la figlia in una molto sensuale, vestita con un costume da bagno sgambatissimo che mette in evidenza il lato b. Non solo complimenti, come spesso capita su Instagram in moltissimi hanno criticato la figlia di Antonella Mosetti. A detta di molti Asia avrebbe abusato della chirurgia estetica sul viso. (Continua a leggere dopo la foto)









Nei video e nelle foto da lei pubblicati su Instagram, secondo gli haters, avrebbe cambiato i connotati. “Sei di plastica”, “Sei completamente diversa”, “Asia basta chirurgia”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto le foto della Nuccetelli. “Io non è che non legga le frecciatine velenose nei miei confronti. Semplicemente non rispondo perché il rodimento di c..o è vostro, mica mio”, aveva risposto Asia a chi la criticava. Di recente, la Nuccetelli ha voluto rispondere alle critiche. Lo aveva fatto durante un’ospitata a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non ho nessuna faccia nuova” – aveva detto la ragazza – “Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo”. Intanto la figlia di Asia Nuccetelli è tornata a parlare di Giulia De Lellis. Ai tempi del Grande Fratello le due ragazze litigarono in diretta su Canale 5 per Andrea Damante. La figlia di Antonella Mosetti non ha risparmiato una frecciatina velenosissima, facendo riferimento alle corna dell’ex corteggiatrice ricevute proprio da Damante. (Continua a leggere dopo la foto)





Tutto è cominciato quando, su Instagram, una follower di Asia Nuccetelli le ha chiesto se si pentiva di non essersi fatta giustizia con Giulia De Lellis. “Non credo che non ci sia stata giustizia se guardi bene tutte le evoluzioni della vicenda. Detto ciò non ho gli obbiettivi di vita suoi quindi lei non intralcia me e io non intralcio lei.”, ha scritto Asia rispondendo alla domanda della follower.

