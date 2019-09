Occhiaie nere, sguardo spento. Fabrizio Corona provato, le prime foto dal carcere

Fabrizio Corona è di nuovo in carcere. Era il marzo del 2019 quando, poco dopo aver fatto pace con Barbara D’Urso, l’ex re dei paparazzi era stato arrestato. Corona è tornato a San Vittore su decisione del magistrato del tribunale di Sorveglianza che ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli era stato concesso per curarsi dalla dipendenza psicologica dalla droga. Poco temo dopo il suo ultimo arresto, erano stati quelli del suo staff – Corona Magazine – a raccontare cosa era successo davvero il giorno dell’arresto.

“Era un normalissimo lunedì, esattamente quello del 25 di Marzo 2019 – si legge nel testo apparso sul sito Edicola Nazionale – Il giorno prima Fabrizio Corona era comparso come ospite in diretta, ripreso comodamente da casa sua, alla trasmissione ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti su La7. (…) Ad un certo punto, pochi minuti dopo le 12, arrivano dei colpi di citofono. La polizia era arrivata per un probabile controllo, succedeva spesso, nessuno era preoccupato. La polizia entra completamente in borghese, nessuno era vestito in divisa, si capisce subito che c’è qualcosa che non va, piombano nell’ufficio di Fabrizio e chiudono la porta. Dopo un po’ tutti si radunano davanti alla porta, era evidente cosa fosse successo”. Continua a leggere dopo la foto









Poi il buio: Fabrizio Corona è finito di nuovo a San Vittore ma domenica 22 settembre il pubblico potrà vederlo in tv. Cosa? Sì. Sarà Barbara d’Urso a consegnare al pubblico le prime immagini di Fabrizio Corona recluso nel carcere di San Vittore, dopo il silenzio mediatico che ha accompagnato questi mesi difficilissimi per il re dei paparazzi.Il video sarà mostrato domenica 22 settembre 2019, in prima serata su Canale 5, in esclusiva a ‘Live – Non è la d’Urso’. Intanto iniziano a circolare alcune foto. Continua a leggere dopo la foto





Immagini che mostrano un Fabrizio Corona decisamente provato. Occhiaie scure, sguardo spento, volto scavato: Corona non è certo al massimo della forma… La clip che andrà in onda domenica 22 settembre è stata girata dalle telecamere del programma lo scorso giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza. Nel video ci sono anche le testimonianze di coloro che in carcere hanno incontrato l’ex re dei paparazzi. Prima dell’arresto, Luerti, del Tribunale di Sorveglianza, aveva diffidato Corona e gli aveva imposto di non lasciare più la Lombardia per serate e programmi televisivi. Ma l’ex re dei paparazzi non avrebbe rispettato l’impegno. Continua a leggere dopo la foto





Nella nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, per la prima volta si parlerà di politica. In studio ci sarà Matteo Salvini, che si sottoporrà al meccanismo delle cinque sfere, ovvero il meccanismo che vede l’ospite di turno sottoposto al giudizio di cinque opinionisti. Si tornerà a parlare anche di Pamela Prati? Questo è ancora un mistero che sarà svelato solo domenica.

