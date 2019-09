“Ti porto sulle spalle”. Stefano De Martino, dedica batticuore a Belen 6 anni dopo le nozze

Per anni Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati lontani. Lui si è concentrato sulla vita professionale, lei ha avuto un flirt con il pilota di MotoGp Andrea Iannone poi finito tra le braccia di Giulia De Lellis. Poi, per magia, l’amore aveva ribussato alle porte e come nelle favole ogni cosa è andata al su posto. Oggi è un giorno speciale per la coppia, sono passati sei anni infatti dal matrimonio tra Stefano De Martino e Belen.

Sei anni da quando il 20 settembre 2013 Comignago si scoprì, in una soleggiata giornata di fine settembre, centro del gossip nostrano. Infatti proprio l’antico borgo a cavallo tra Piemonte e Lombardia era stato prescelto per celebrare le nozze più attese dell’anno, quelle tra la showgirl argentina Belen Rodriguez e il ballerino di “Amici” Stefano De Martino. Fiori d’arancio da prima pagina, come detto, per una Belen diventata in pochi anni vero e proprio fenomeno mediatico, sui social e in tv. Continua dopo la foto









Una giornata da favola, in una data da sempre cara alla sposa: è anche il giorno del suo compleanno. In quella mite giornata di fine estate il piccolo centro in provincia di Novara era stato letteralmente travolto dalle luci della ribalta: strade invase da addetti ai lavori, body guard, stand gastronomici con “salamella alla Belen” e una pacifica fiumana di fan della coppia e di semplici curiosi, attirati dai numerosi volti noti accorsi per il matrimonio. Una storia d’amore che era già stata suggellata dall’arrivo del piccolo Santiago, nato nell’aprile 2013 a Milano. Continua dopo la foto





E oggi le tenerissime parole di lui che fanno sciogliere il cuore. La dedica va a corredo di una foto scattata nel 2013, in Patagonia, in occasione del viaggio di nozze, con i due ragazzi innamorati e radiosi di fronte al fulgore di un amore conosciuto da poco ma già coronato dal ‘sì’ più importante. E un messaggio: “Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te”. Continua dopo la foto







Scrive Stefano alla sua Belen, che oggi compie 35 anni. E ancora: “Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”. A corredo del post, l’emoticon a forma di cuore. E, anche se la showgirl argentina non ha ancora risposto, siamo certi che è solo questione di tempo. “

