Massimo Boldi ‘sfoggia’ la nuova giovane (e bella) fidanzata Irene

Lo sguardo da innamorato, mentre cammina in compagnia della sua dolce metà. Massimo Boldi sembra davvero aver trovato la donna della sua vita, come si evince dalle foto postate da ‘Oggi’. Lui 74 anni, lei 40, ma l’età sembra davvero non contare per l’attore e comico italiano originario di Luino, un paese della provincia di Varese. I due camminano sotto braccia nelle vie di Roma, con Boldi che accompagna la sua fiamma a fare shopping per l’acquisto di un paio di scarpe.

Tra sorrisi, chiamate telefoniche e risate, Boldi e la sua fidanzata si recano all’Hotel de Russie per il classico aperitivo. Ma chi è la donna che ha fatto perdere la testa all’attore 74enne? Si chiama Irene Federica Fornaciari, è bionda, ha occhi castani ed è titolare di un negozio di abbigliamento e gioielli a Lucca, in Toscana, città nella quale la stessa Irene vive. È sorella del primo cittadino di Porcari, Leonardo Fornaciari, ed è un’autentica amante degli animali, in particolare dei cani. Possiede infatti una cagnolina di nome Cocò, le cui foto spesso appaiono sul profilo Instagram della donna. (Continua dopo la foto)









Prima dell’avvio della relazione con Irene, Boldi ha avuto una storia terminata nel peggiore dei modi con Loredana De Nardis, poi per un breve periodo è stato fidanzato con Enrica Tarolla, mentre per quanto riguarda Sandra Vezza, lo stesso comico lombardo ha confessato che si tratta semplicemente di un’amica. Ma torniamo al suo amore attuale, Irene Fornaciari. Ecco cosa ha dichiarato Boldi a proposito di lei: “In realtà ci conosciamo da un anno, ma ora c’è un sentimento che sta nascendo”. (Continua dopo la foto)









In passato il suo più grande amore è stato corrisposto nei confronti della moglie Marisa Selo, con la quale è stato sposato dal 1973 al 2004, quando la coniuge è deceduta. Dal matrimonio con la Selo ha avuto tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Nel 2002 è anche diventato nonno per la prima volta di Massimo Federico, figlio di Micaela, e nel 2016 è venuta alla luce anche la seconda nipotina, Vittoria Marisa, figlia di Manuela. (Continua dopo la foto)

Messi dunque alle spalle il lutto e le storie d’amore negative, per Massimo Boldi è giunto il momento di essere felice e di viversi appieno la sua arzilla vecchiaia. Irene Fornaciari sarà la compagna che gli starà al suo fianco per il resto della sua esistenza? Staremo a vedere, ma ad osservare gli sguardi dei due il loro amore sembra destinato a durare per ancora moltissimo tempo.

