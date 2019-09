Ambra Lombardo e Kikò Nalli, azzerate tutto: non è finita. E soprattutto i due ex concorrenti del Grande Fratello non si sono mai lasciati. Eppure la notizia dell’addio, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo un’estate di foto e dediche d’amore, sembrava certa. Era stata confermata anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, che si era detta “scioccata” in puntata.

“Lui non mi dimostra amore – le parole di Ambra su Kikò che avevano fatto rimbalzare la notizia del crack in ogni dove – Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza”. E poi: “In questi 3 mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”. (Continua dopo la foto)









Nella notte, poi, era intervenuto anche Kikò Nalli: “Ciao a tutti – ha scritto sui social l’ex marito di Tina Cipollari – Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglio di tirare le somme di tante cose”. “Ah, dimenticavo… sono serenissimo. Daje!”, ha concluso l’hairstylist. (Continua dopo la foto)





Insomma, tutti convinti (anzi: sicuri) che fosse finita tra la bella professoressa siciliana e l’hairstylist dei vip. E invece no. Lo ha spiegato la stessa Ambra Lombardo in alcune Stories pubblicate sul social, ammettendo però alcune difficoltà sentimentali legate al fatto che lei e il compagno non vivono nella stessa città. “Vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie notizie che sono state pubblicate un po’ ovunque”, ha esordito la prof. (Continua dopo le foto)







“Si tratta solo di falsità. Io non ho mai lasciato Kiko, Kiko non ha mai lasciato me – ha continuato – Non ci siamo mai lasciati, viviamo solamente un momento di difficoltà legato alla lontananza, alla distanza”. Ambra ha poi sottolineato che non c’è alcun problema legato all’intimità, anzi: “Non abbiamo alcun problema di coppia. Non abbiamo problemi di intimità, per niente… Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme, Kiko è un uomo meraviglioso”, ha concluso.

“Ho cambiato tutto”. Miriam Leone sorprende i fan: look rivoluzionato e pioggia di cuori