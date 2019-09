“Ho cambiato tutto”. Miriam Leone sorprende i fan: look rivoluzionato e pioggia di cuori

Bella, bellissima, Miriam Leone non perde occasioni di stupire i fan. Dopo aver stregato Venezia, nei giorni scorsi ultime l’attrice ha pubblicato uno scatto sensuale durante un momento di relax. La foto ha subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre 115.000 like e centinaia di commenti. Ma non basta, perché Miriam Leone ha deciso di sorprendere tutti ancora una volta. L’ex Miss Italia si è mostrata su Instagram con un nuovo, inedito, colore di capelli, che ha lasciato letteralmente di stucco i suoi follower. Niente più capelli rossi, la “nuova” Miriam Leone è bionda. E la didascalia con cui accompagna la foto lascia.

«Vi presento una nuova me. Sì, cambiare. Sì, rinascere», ha scritto l’attrice su Instagram. Numerosi i commenti alla foto, soprattutto da parte di altri personaggi famosi. Martina Colombari scrive: «Bella lei!». Le fa da eco Laura Chiatti: «Sei bellissima amica mia». E poi arriva Giulia Michelini che commenta: «Niente più parole… Suprema!». Continua dopo la foto









Miriam Leone nasce il 14 aprile del 1985 a Catania. Dopo essersi diplomata al liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale, si iscrive all’Università di Catania alla facoltà di Lettere e Filosofia, e nel frattempo studia recitazione. Nel 2008, con il titolo di Miss Prima dell’Anno 2008, partecipa a “Miss Italia”: inizialmente eliminata, viene poi ripescata fino ad aggiudicarsi il titolo. Continua dopo la foto





Nel 2010 esordisce come attrice al cinema nella commedia “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”. In televisione, invece, passa su Raiuno, alla guida di “Unomattina in famiglia”, e recita ne “Il ritmo della vita”, film tv trasmesso da Canale 5 e diretto da Rossella Izzo. Successivamente recita in “1992”, serie tv di Sky diretta da Giuseppe Gagliardi e ideata da Stefano Accorsi ambientata all’inizio degli anni Novanta a Milano, in piena epoca Tangentopoli. Continua dopo la foto







Cresce sempre di più l’attesa per rivedere l’attrice nei panni di Veronica Castello all’interno di 1994, l’ultimo capitolo della trilogia avviata con 1992 e portata avanti con 1993. Miriam Leone infatti tornerà ad affiancare Stefano Accorsi per una delle serie più amate dal pubblico. L’appuntamento con il debutto è fissato per venerdì 4 ottobre, alle 21.15, su Sky Atlantic

