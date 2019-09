“Mi sposo per la quinta volta!”. La nota showgirl lo annuncia così: congratulazioni

Un tantino esagerati forse. In un mondo in cui i ragazzi fanno fatica a sposarsi per il costo eccessivo del matrimonio, c’è chi riesce a farlo per 5 volte, consecutive. Dopo le nozze di pizzo arrivano le nozze d’avorio per Maria Monsè, la soubrette, ex protagonista del Grande Fratello Vip, che ha annunciato di voler rinnovare ancora una volta la promessa di matrimonio col marito Salvatore, con cui fa coppia da 20 anni e con cui ha avuto la figlia Perla.

La soubrette aveva già voluto festeggiare il tredicesimo anno di matrimonio, quelle che si chiamano nozze di pizzo, con una cerimonia mandata in onda lo scorso febbraio, in diretta, durante Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: fu Tina Cipollari, quella volta, a fare da testimone all’amica. Ma perché, a questo punto, non festeggiare anche il quattordicesimo anno insieme? E così, nel 2020, si terrà anche quest’altro festeggiamento, che qualcuno, però, vede più come un modo per stare sempre sulla cresta dell’onda del gossip. Continua a leggere dopo la foto









Lei non ci sta e spiega a Lei il motivo per cui vuole rinnovare ancora una volta la promessa: “Siamo due persone romantiche e pure nostra figlia Perla lo è altrettanto, quindi ci fa piacere rinnovare la promessa matrimoniale. L’abbiamo reso pubblico per lanciare un messaggio a tutte le persone che, al giorno d’oggi, hanno perso questo senso del matrimonio – ha detto al settimanale Lei -. Continua a leggere dopo la foto





Sono una donna romantica e anche un po’ all’antica, conservatrice dei valori di un tempo come appunto la famiglia. Sono cresciuto in Sicilia con questo tipo di educazione e ci tengo a portarla avanti. Il matrimonio è un sogno a cui tener fede sempre”. Una follia? Non proprio. Continua a leggere dopo la foto







Per chi non lo sapesse, ogni anno di matrimonio porta con sé un nome, e per la coppia che festeggia il quattordicesimo anno si è scelto di attribuirgli quello dell’avorio, materiale unico e prezioso che rappresenterebbe la stabilità della coppia, la consapevolezza dello stare assieme e di chi vive con naturalezza l’evoluzione della propria storia d’amore. Uno scivolo verso un anno pari, il quindicesimo, che prende il nome di nozze di cristallo. Chissà se Maria Monsé ha già messo in cantiere progetti per questa nuova tappa del suo matrimonio.

Ti potrebbe anche interessare: “È ufficiale”. Francesca De André e Giorgio Tambellini, la notizia che nessuno si aspettava