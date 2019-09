“Mamma mia!”. Elisabetta Gregoraci, il lato b è monumentale

Per Elisabetta Gregoraci l’estate non finisce mai. La bellissima ex moglie di Flavio Briatore sta trascorrendo ancora qualche giorno al mare offrendo scatti mozzafiato ai suoi fan. Nello scatto si vede Elisabetta seduta sulla barca con il lato B in bella mostra. Il suo sederino a mandolino cattura completamente l’attenzione di tutti. Poi il suo smagliate sorriso rende ancora più accattivante tutta la foto.

Il lato B di Elisabetta Gregoraci in bella mostra ha scatenato la fervida immaginazione dei fan. La sua ineguagliabile bellezza non passa di certo inosservato. Un follower le ha scritto: «Fisico pazzesco! Complimenti» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Mamma mia quanto sei bella! Buona giornata. P.S. potrei venire lì da te subito». Un seguace un po’ monello ha fatto una richiesta un po’ particolare: «Ma quando mi porti a fare un giro in barca?» Infine, un fan le ha scritto: «Sei da togliere il fiato». Continua dopo la foto









Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio del 1980. Muove i suoi primi passi nel mondo della moda quando viene eletta miss Calabria.Pian piano diventa uno dei volti più noti e conosciuti del mondo della moda, sfilando per marchi conosciutissimi in tutto il mondo. Inizia a lavorare in televisione facendo da comparsa in alcuni film e serie tv Il cielo in una stanza, C’era un cinese in coma di Carlo Verdone, Le ragazze di Piazza di Spagna 3, Un medico in famiglia. Continua dopo la foto





Comincia a farsi largo nel mondo della televisione conducendo su Rai 2 Destinazione Sanremo nel 2002.Due anni dopo è alla guida di Libero e BravoGrazie. Da qui inizia una carriera ricca di soddisfazioni. In televisione ha partecipato, tra gli altri, a programmi come Buona Domenica, Baila, Made in Sud e Battiti Live. Per quanto concerne la sua vita privata, si è fidanzata nel 2006 e ha sposato nel 2008 Flavio Briatore, dal loro amore è nato Nathan Falco nel 2010. Continua dopo la foto







Dopo la fine del matrimonio con Briatore, Elisabetta Gregoraci ha vissuto un periodo di alti e bassi. Molti i flirt che le sono stati attribuiti ma per ora nessun legame è stato ufficializzato. Elisabetta Gregoraci si gode la sua libertà.

