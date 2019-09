Tra Andrea Filomena e Ida Platano sarebbe scattata una certa simpatia, complice la relativa vicinanza geografiche. La dama di Brescia ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Riccardo Guarnieri e proietta il suo sguardo e il suo cuore verso il futuro. L’ultimo tentativo questa estate, quando è andato da lei a Brescia ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, rivelato da Ida nello studio di ‘Uomini e Donne’, dove si sono incontrati.

“Ci siamo detti che ci vogliamo bene ma siamo arrivati alla fine – ha spiegato la dama -. Ho apprezzato il tuo gesto e non ti ho preso in giro”. Ida ci ha creduto molto in questa storia, ma i presupposti per tornare insieme non ci sono: “Ho capito che sicuramente lui nella sua mente ce l’ha la famiglia, ma non adesso. E’ una bella persona ma non è pronto per una famiglia, io invece sto cercando quello. Oggi sto bene, mi dà forza mio figlio e mi hanno aiutato amici e amiche”. (Continua a leggere dopo la foto)









Non solo. A ridare a Ida fiducia in se stessa anche una vecchia conoscenza: Andrea Filomena, ex tentatore di Temptation Island. Andrea è stato lasciato dalla fidanzata Jessica dopo il falò di confronto perché la ragazza si era invaghita del single Alessandro (oggi nuovo tronista di “Uomini e Donne”). ”Da un mese e mezzo sento un’altra persona che ha partecipato a Temptation Island e si chiama Andrea”, ha detto la dama. (Continua a leggere dopo la foto)





“Spero che sia il guerriero che stai cercando!”, ha esclamato Riccardo commentando la frequentazione della Platano, 37 anni, con Filomena, 31. E alla domanda se gli piace ancora Ida, ha risposto: “Quello che ho vissuto con lei non l’ho mai vissuto nella mia vita. La rabbia è passata, mi rimane un bel ricordo ed è quello che poi cercavo alla fine. Però è andata così… pazienza!”. A rompere il silenzio sul gossip ci ha pensato Andrea Filomena, che sulle Instagram Story ha risposto a qualche domanda dei follower. (Continua a leggere dopo la foto)





”Con Ida in che rapporti è Andrea? C’è stato un bacio?”, ha chiesto un utente. “Tra me e Ida c’è solo una bellissima amicizia e niente di più; è una donna bellissima e le auguro tutto il bene del mondo”, ha risposto Andrea, che a questo punto blocca il gossip che lo vorrebbe in intimità con la dama del Trono Over. E con Jessica? “Con Jessica, da persona matura, mi sono lasciato in buoni rapporti.” Dunque nessun ritorno di fiamma con l’ex.

“Non sei più tu!”. Uomini e Donne. Eleonora Rocchini asfaltata: la svolta sexy dopo Oscar Branzani non piace