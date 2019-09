Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sono lasciati ufficialmente. La notizia di un definitivo addio circolava da tempo ma a dare la conferma è stata l’ex protagonista di “Uomini e donne” con un lungo sfogo dal suo account Instagram.

“Ecco di cosa sono felice e fiera – ha fatto sapere nelle stories di Instagram – Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o per vendetta. Sono contenta di avere sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni mia energia. Forse a volte avrei dovuto fermarmi prima, ma sono comunque contenta così. Sono felice di non avere mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone, perché preferisco piacere a nessuno piuttosto che piacere a tutti per pena”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Contenta di aver difeso le persone che amavo, anche quando non se lo meritavano. Sono contenta di non avere mai infangato o sporcato a parole distruggendo qualcuno. Soprattutto a me vicino solo perché esso mi voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, te fai ciò che vuoi, di me, dei ricordi”. Dopo l’addio a Oscar Branzani Eleonora Rocchini si è lasciata immortalare su Instagram in uno scatto piuttosto insolito. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non è un abito da me – ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne – lo so, ma l’ho sentito mio dal primo istante, un po’ come succede ai grandi amori con il colpo di fulmine”. Nella foto la Rocchini posa con un vestito nero lungo e una posa molto sexy. Una nuova veste che però non è piaciuta ai follower, abituati alla genuinità della ragazza. “Non riconosco la ragazza di qualche anno fa…”, si legge tra i commenti. Una follower risponde affondando e replicando alla frase che la Rocchini ha scritto a corredo della foto. (Continua a leggere dopo la foto)





“Il grande amore non si lascia per indossare altri abiti – scrive una follower – lo si tiene stretto a pugni chiusi… e cintura stretta… ma a volte il business fa perdere le cose più preziose… che non è di certo un abito… ma l’amore vero… pulito come un un abito candido… non nero!!!”. E ancora: “Si però io adesso sono curiosa!! Quindi ora anche tu vivi per i like?? E perché quando eri a U&D dicevi sulle altre ragazze per Instagram etc e ora tu praticamente ci stai h24?”. Insomma, la nuova veste di Eleonora non piace proprio.

